Lasanha de bacalhau com brócolos

Preparação

1. Limpe o bacalhau de peles e espinhas

2. Refogue a cebola picada com a folha de louro, os dentes de alho picados e o azeite.

3. Adicione o bacalhau lascado e os brócolos cortados. Adicione 250 ml de molho béchamel. Tempere com noz moscada, sal e pimenta preta.

4. Unte um tabuleiro de forno com manteiga. No fundo, coloque uma placa de lasanha e, de seguida, a mistura de bacalhau com brócolos. Repita a operação até terminar o recheio com um placa de lasanha por cima.

5. Regue a lasanha com o restante molho bechamel. Polvilhe com queijo da ilha e queijo parmesão.

6. Leve ao forno a 200º C durante cerca de 25 minutos. Sirva de imediato.