Sopa de beldroegas com bacalhau e ovos escalfados

5. Adicione o caldo do bacalhau às batatas e aumente novamente a temperatura. Junte, de seguida, as beldroegas e deixe cozinhar.

4. Enquanto as batatas tostam ligeiramente, aproveite para arranjar as beldroegas. Escolha apenas as folhas e os caules mais tenros.

3. Acrescente as batatas descascadas, lavadas e fatiadas ao preparado anterior. Tape o tacho e reduza ligeiramente a temperatura do fogão.

2. Leve um tacho com o azeite ao lume a uma temperatura média. Junte o alho sem a pele, o louro, o colorau e a cebola picada. Tempere com sal e deixe refogar.

1. Corte as postas de bacalhau ao meio e coza-as na água. Depois de cozidas, retire-as, escorra-as e reserve-as. Coe o caldo do bacalhau e reserve-o também.

Dicas

Se gosta de queijo, adicione metade de um queijo alentejano curado cortado aos cubos à sopa quando adicionar as beldroegas e use o restante para polvilhar a sopa no momento de servir. Umas gotas de vinagre de vinho branco adicionadas no final da cozedura também conferem um sabor apetitoso a esta confeção gastronómica.