Lasanha de espinafres, requeijão, amêndoas e pesto

Preparação

1. Coza os espinafres em água temperada com pouco sal. Quando estiverem cozidos, escorra-os, de modo a libertar o máximo de água possível. Pique-os com uma faca e reserve-os para uso posterior.

2. Leve um tacho ao lume com o azeite. Acrescente a farinha, envolva e deixe cozinhar durante um ou dois minutos. Adicione, de seguida, o leite, mexendo sempre até criar um molho cremoso.

3. Tempere com um pouco de sal, pimenta e noz-moscada. Junte o requeijão em pedaços, incorporando-o no preparado até obter uma mistura fofa e cremosa.

4. Retire cerca de um quarto desse preparado para uma taça e reserve. Adicone os espinafres no restante molho, assim como a cebola previamente picada.

5. Distribua um pouco do molho com espinafres no fundo de um tabuleiro que vá ao forno e cubra, depois, com placas de lasanha. Sobre as placas, espalhe o molho pesto, coloque mais molho de espinafres e requeijão e volte a colocar placas de lasanha.

6. Repita até esgotar todos os ingredientes, terminando com uma camada de folhas de lasanha, sobre a qual deverá espalhar o molho reservado sem os espinafres.

7. Polvilhe generosamente com o queijo mozarela ralado e com as amêndoas, grosseiramente picadas.

8. Cubra o tabuleiro com papel de alumínio e leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante cerca de 40 minutos. No fim desse tempo, retire o papel de alumínio e deixe no forno até gratinar a superfície. Sirva de imediato.