Nozes de peito de peru salteadas com arroz basmati de espinafres e frutos secos

Preparação

1. Coza o arroz, de preferência a vapor. Numa frigideira anti-aderente, salteie os cubos de peru em metade do azeite. Tempere com o molho de soja, sal e pimenta. Quando a carne estiver cozinhada, retire-a do recipiente e reserve.

2. Na mesma frigideira, salteie as passas e os pinhões, juntando o resto do azeite. Adicione o arroz e, em seguida, os espinafres cortados em juliana. Continue salteando o arroz e os restantes ingredientes durante entre 5 a 10 minutos.

3. Depois de cozinhado, disponha o arroz num prato, colocando a carne por cima. Regue as nozes de peru com um pouco do próprio molho de cozedura e sirva. Bom proveito!