Portugal é um dos países europeus que mais valorizam esta confeção gastronómica, uma das formas mais saudáveis de ingerir legumes e vegetais. Nutritivas, saborosas e com um ligeiro toque de originalidade para quebrar a monotonia do quotidiano, são perfeitas para aqueles dias e para aquelas semanas em que não lhe apetece passar horas infindáveis de volta de tachos, frigideiras e panelas. Sugestões irresistíveis e deliciosas.

1. Creme de abóbora e cenoura com gengibre

Anda com vontade de uma sopa reconfortante, nutritiva e, ao mesmo tempo, com um paladar daqueles que dá vontade de provar e de repetir de imediato? Então, este creme de abóbora e cenoura com gengibre é perfeito para si! Muito económica e fácil de preparar, esta sopa tem a vantagem de ser rica em vitaminas e minerais essenciais.

2. Sopa de tomate com aipo e repolho

Para além de saudável e (muito) saciante, esta sopa é também bastante diurética, o que a torna o complemento ideal para uma dieta de emagrecimento ou de manutenção de peso. Do que está à espera para a experimentar? Se preferir, substitua uma das cebolas por duas cenouras e use pimentos verdes ou amarelos em vez de pimentos vermelhos.

3. Sopa de miso com vegetais salteados

Elogiado pelas suas propriedades nutricionais, este é um caldo à base de sésamo, de cevada e de legumes crocantes que purifica e limpa o organismo. Uma alternativa diferente, inspirada na gastronomia asiática, para quem gosta de arriscar paladares com um travo de exotismo. Pode adicionar-lhe cubos de tofu salteados em azeito e alho.

4. Creme de peixe com ovo

Uma sugestão que, apesar de poder ser ingerida em qualquer altura do ano, sabe bem nos dias mais frios e que as crianças também vão apreciar. Para além de saborosa e nutritiva, esta sopa reconfortante é o ponto de partida perfeito para uma refeição saudável e equilibrada. Pode aproveitar sobras de peixe cozido para a confecionar.

5. Creme de cenoura e abóbora com curcuma e cebolinho

Com propriedades anti-inflamatórias, antisséticas e antibacterianas, o pó desta raiz, ainda desconhecida de muitos portugueses, tem vindo a transformá-la num condimento perfeito para sopas saborosas e nutritivas, como esta. Se preferir, substitua a abóbora por curgete ou use apenas metade da abóbora e substitua o resto por beringela.