Em Lisboa, o amor alimenta-se com o Fogo do chef Alexandre Silva

A pensar no Dia dos Namorados, o chef Alexandre Silva criou uma ementa de raiz para o seu restaurante Fogo, em Lisboa. Um menu para quem quer manter a chama viva.

créditos: Restaurante Fogo

A chama do amor vai manter-se acesa no Jantar de São Valentim do restaurante Astória

No centro histórico portuense, o restaurante Astória prepara-se para assinalar, a 14 de fevereiro, a noite mais romântica do ano. A proposta inspira-se nos casais que estão “In the mood for love” e que pretendem celebrar o Dia dos Namorados com uma fuga à rotina.

créditos: InterContinental Porto – Palácio das Cardosas

Programas de Dia dos Namorados e Carnaval próximo a Óbidos e com vista sobre o Atlântico

No Marriott Praia D’El Rey, unidade hoteleira nas proximidades de Óbidos e de olhos postos no Oceano Atlântico, as primeiras escapadas do ano surgem sob o mote do São Valentim e do Carnaval.

Capuchinhas, linguados e pipocas à mesa do Dia dos Namorados do restaurante Fortaleza do Guincho

Trocar presentes, oferecer chocolates, fazer declarações de amor, há um sem-fim de maneiras de celebrar o Dia dos Namorados. No caso do restaurante da Fortaleza do Guincho, as promessas de amor fazem-se à mesa, a 14 de fevereiro, com o menu especial preparado para a ocasião.

No cenário mágico de Sintra, o menu de São Valentim inspira-se em “Cartas d’Amor”

O Tivoli Palácio de Seteais, na encosta da Serra de Sintra e com vista sobre o Castelo dos Mouros e o Palácio da Pena, convida a saborear o menu de São Valentim, inspirado no livro “Cartas d’Amor”, de Eça de Queirós.

A noite vai ter burlesco ao jantar no menu de São Valentim do Museu Erótico de Lisboa

O Museu Erótico de Lisboa, inaugurado em novembro de 2021, prepara-se, a 14 de fevereiro, para um Dia de São Valentim pleno de amor. As sugestões à mesa chegarão acompanhadas em palco por um espetáculo de burlesco.

créditos: Museu Erótico de Lisboa

Para celebrar Dia dos Namorados, pizzaria em Cascais oferece garrafa de vinho à refeição

A 11 e 13 de fevereiro a Rēbu Pizzaria, em Cascais, apresenta uma promoção de São Valentim com a oferta de uma garrafa de vinho nos pedidos presenciais. De resto, a carta apresenta como opções alguns clássicos transalpinos, entre outros pratos de sabor internacional.

créditos: Maria Mattos

Um São Valentim para recordar na romântica Quinta das Lágrimas

Local que nos remete para histórias de amor intensas e eternas, a Quinta das Lágrimas, em Coimbra, preparou para o Dia dos Namorados um programa especial com estada e menu preparado pelo chef.

créditos: Quinta das Lágrimas

Monte Mar Lisboa propõe celebrar o dia mais romântico do ano com menu especial e aula de músicas latinas

Restaurante Monte Mar Lisboa organiza fim de semana romântico de 11 a 14 de fevereiro, onde os melhores peixes e mariscos são os protagonistas.

créditos: Monte Mar Lisboa

Em fevereiro, o amor chega à mesa no menu especial do Lisbon Marriott Hotel

Para celebrar o amor no mês que lhe dedica o dia, 14 de fevereiro, o Lisbon Marriott Hotel preparou um pacote especial para os casais apaixonados e não só: “O amor está no ar” para pousar à mesa do restaurante Citrus e também sugerir a estada de uma noite.

E se comemorasse o amor num palácio, para um São Valentim de sonho?

A estada perfeita e o jantar, digno de um conto de fadas, são as propostas da unidade hoteleira para uma noite de romance.

créditos: InterContinental Porto - Palácio das Cardosas

3 hotéis próximos a Lisboa com escapadinhas para o Dia dos Namorados

A norte e a sul da capital, a não mais de 30 minutos de viagem, três unidades hoteleiras prepararam programas para o Dia dos Namorados, com sugestão de alojamento sem esquecer a boa mesa.

“Aos pares” e com direito a uma noite de oferta, assim celebra o Dia dos Namorados o Czar Lisbon Hotel

O Czar Lisbon Hotel propõe-se apresentar um menu exclusivo para celebrar o Dia dos Namorados, mas não só. Os clientes que adquirirem o programa recebem um voucher “dois em um”, com direito a uma noite de oferta, com alojamento até 28 de fevereiro.

créditos: Czar Lisbon Hotel

Rumo ao sul para experiências inesquecíveis no Dia dos Namorados

O Grupo Quinta do Lago, no Algarve, criou três momentos especiais e românticos nos restaurantes Bovino Steakhouse, Casa do Lago e Casa Velha. Sugestões que podem incluir alojamento no The Magnolia Hotel ou nas luxuosas Villas ou Apartamentos do Clube da Quinta.

créditos: Quinta do Lago

Na Península de Troia, o São Valentim faz-se com vista para a serra e o oceano

“Entre a serra, o rio e o mar” é a expressão que o Tróia Design Hotel sublinha na sua proposta para um Dia dos Namorados no cenário romântico da Península de Tróia, à beira do rio Sado, do oceano Atlântico e da cordilheira da Arrábida.

O amor está no ar nos programas de São Valentim em hotéis da Madeira

Para dar as boas-vindas ao mês do amor e comemorar o dia dos namorados, o programa especial “My Valentine” decorre de 11 a 15 de fevereiro, no Savoy Palace, NEXT, Saccharum e Calheta Beach. A oferta para celebrar este dia contempla escapadinhas a dois, jantares românticos ou planos mais exclusivos e entre família e amigos.

créditos: 2019 Henrique Seruca

Celebre o Dia dos Namorados com sushi e concerto intimista numa Lake House

Pacote completo do Onyria Quinta da Marinha Hotel inclui ainda alojamento, pequeno-almoço e late check-out.

créditos: Onyria Quinta da Marinha Hotel

No mês de todo o romance, as ementas e pacotes de alojamento são especiais em Lisboa e no Porto

Com o mês de fevereiro à porta e, com ele, a celebração do Dia dos Namorados, a Neya Hotels preparou um conjunto de ofertas nas suas unidades em Lisboa e no Porto, dos pacotes de alojamento especiais, às refeições românticas e massagens de relaxamento.

