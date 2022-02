O Dia de São Valentim pede uma experiência que ligue a gastronomia ao espírito mais romântico. Nesse sentido, a proposta do Tivoli Palácio de Seteais foi buscar inspiração ao livro “Cartas d’Amor”, escritas por Fradique Mendes a Clara, personagens do universo romântico de Eça de Queirós, o escritor que mais se inspirou em Sintra e nos seus encantos, aliando assim a gastronomia à história e à elegância do palácio neoclássico do século XVIII.

Disponível de 12 a 14 de fevereiro, ao jantar, o menu de São Valentim, assinado pelo chef Joachim Koerper, recebe os enamorados com um amouse bouche de Rose de salmão curado e Caviar de arenque, seguido de uma Salada de vieiras com vinagrete de ostras, acompanhada por um Espumante JK Reserva 2014.

Para prato de peixe, o chef sugere Garoupa e arroz de caril abóbora-coco com molho de crustáceos, que casa com um Dona Maria Branco 2020. O prato de carne traz um Lombo de Novilho com trufa preta e dois purés, harmonizado com um Quinta do Vallado Tinto 2019.

A refeição termina com as notas doces da sobremesa, uma Bavaroise de framboesa e chocolate com gelado mesclado, e, para acompanhar o café, serão servidos deliciosos petit fours, tudo com assinatura da chef pasteleira Cíntia Koerper.

O menu orça os 153 euros por pessoa.