No novo Pau de Lume os petiscos saudáveis e os pratos de forno são para comer sem culpa

Pau de Lume, nome que se deve à expressão madeirense que no passado era utilizada para designar aquilo que hoje conhecemos como fósforos, ganha agora outro significado: neste espaço o forno é o elemento fulcral. O fogo, as brasas e o fumo dão o toque especial aos pratos que serão servidos.

A pensar na vontade de partilhar novas experiências gastronómicas, o chef executivo da Savoy Signature, Carlos Gonçalves, propõe uma carta com um conceito baseado nas crescentes tendências saudáveis e nas técnicas ancestrais baseadas na utilização do fogo. Os pratos de forno assumem desta forma o papel principal neste menu, onde não faltam também os petiscos portugueses e ainda o menu de brunch, disponível durante todo o dia, com sumos, batidos frescos e cocktails de assinatura.

O primeiro menu destaca-se pelos clássicos, como a Taça de frutos vermelhos, acompanhada de iogurte e granola ou o Açaí bowl com banana, mirtilos, morangos e sementes, dois dos preferidos dos grandes apreciadores de brunch, que combina as duas primeiras refeições do dia. Para os paladares mais aguçados, a Panqueca dorayaki com doce de feijão vermelho ou as Panquecas de coco e quinoa com compota de tangerina regional são a escolha ideal. Já para quem não dispensa os tradicionais ovos, encontra os Muffins com ovo, bacon e queijo provolone.

créditos: Pau de Lume

As tostas apresentam uma seleção de ingredientes: Tosta de manteiga de amendoim, banana, mel e flor de sal, com um twist agridoce; o Miso croque madame, que inclui pão brioche, fiambre de peru, queijo gruyère, ovo, molho bechamel e pasta miso ou a Tosta de abacate, com lima, ovo escalfado e parmesão.

As saladas iniciam as propostas saudáveis, uma fusão dos mais variados elementos, desde a Salada Caesar, desta vez na versão mexicana, ao Tataki de atum, abacate, pickle rábano, vinagrete de sésamo e gengibre, a finalizar com o Salmão fumado, com pão nórdico, maçã verde, aipo e tâmaras.

O segundo menu percorre as principais iguarias da refeição portuguesa. A primeira proposta da carta, “Para Picar”, dá a provar os Croquetes de rabo de boi e mostarda, os Peixinhos da horta com molho aioli ou, para contrastar, o Hot dog de lavagante com maionese trufada.

créditos: Pau de Lume

Os pratos de arroz trazem um sabor mais familiar com o Arroz de pato assado no forno Josper, com enchidos de porco ibérico; o Arroz malandrinho de lavagante com camarão, coentros malagueta e lima.

Também o conceito “À Brás” não passou despercebido, com dois pratos à escolha, o de Legumes salteados com cebola, batatas fritas, ovos, salsa picada e azeitonas e o de Bacalhau escamado misturado com cebola, batatas fritas, ovos, salsa picada e azeitonas.

Nas carnes, o chef incluiu na carta o Bife à Marrare, a acompanhar com batatas fritas, salada de corações de alface, vinagrete de mel e mostarda; e do Bife à portuguesa com presunto fumado, batatas salteadas com cebola e salsa por acompanhamento.

créditos: Pau de Lume

As sobremesas têm lugar cativo na ementa do Pau de Lume, com a presença do Pudim Abade de Priscos e sorvete de tangerina, pelo Mil-folhas recheado com framboesa ou, talvez, pelo Bolo de chocolate com mousse de chocolate, biscuit de amêndoa e geleia de morango.

Entre os vinhos presentes na carta que lhes é destinada, refira-se o Blandy’s 5 Anos Verdelho, o Borges Coroa Dry, o Ribeiro Santo Blanc de Noir do Dão, o Montanha da Bairrada e o Soalheiro Bruto. Já na secção do champanhe, composto exclusivamente por Chardonnays, consta o Tsarine Cuvée Premium Brut, o Ruinart Blanc de Blancs ou o Pommery Royal Brut. Os Rosés, considerados sempre os mais frescos dos vinhos, contemplam o Ilha e o Atlantis, da Madeira bem como o Soalheiro Mineral Rosé, da região dos vinhos verdes.

Pau de Lume Avenida do Infante, nº 25, Madeira, Funchal Contactos: tel. 930 481 291; e-mail hostess.palace@savoysignature.com

Para o prato principal, o menu apresenta uma coleção de vinhos brancos e tintos das várias regiões do país, como Trás-os-Montes, Douro, Dão, Setúbal, Algarve entre muitas outras. Para as sobremesas, ficou designada uma combinação dos aromas e estruturas mais doces, como o Henriques & Henriques de 15 anos, da Madeira, o Quinta da Mata Fidalga, de Colheita Tardia, da zona da Bairrada, ou o Horácio Simões Superior, de Setúbal.