Dia que celebra o amor, a amizade e as relações de proximidade, o São Valentim também aquece na chama do restaurante lisboeta Fogo, liderado pelo chef Alexandre Silva, que criou uma proposta de jantar para confortar estômagos e espíritos.

A abrir a ementa do Dia dos Namorados, o pão de fermentação lenta feito no forno a lenha do Fogo, chega ainda quente à mesa, pronto para fazer germinar sorrisos e aquecer a alma. Seguem-se as entradas, marcadas pelo ADN da cozinha portuguesa, em matéria de sabores, mas interpretadas pelo chef Alexandre Silva, com as suas preocupações de sustentabilidade e com as viagens e experiências que traz na bagagem. Assim, chegam à mesa o Escabeche de sarrajão em pão de batata, o Tártaro de vaca maturada, e a Gamba do Algarve, sabores frescos e intensos.

créditos: Fogo

Depois, do mar e da terra, vêm o Robalo assado com molho de manteiga e alho e o Lombelo com molho de tutano fumado, couve grelhada e capuchinhas. Finalmente, para terminar a refeição numa doce nota, é hora da sobremesa, uma Torta queimada de tangerina. No fim da refeição, não será difícil dar por si a pensar como o escritor François La Rochefoucauld: “O amor é como fogo. Para que dure, é preciso alimentá-lo”.

Fogo Avenida Elias Garcia, 57, Lisboa Contactos: tel. 217 970 052; e-mail fogo.reservas@alexandresilva.pt

Esta proposta tem o valor de 70 euros por pessoa (é pedido um pré-pagamento de 25 euros), já com a harmonização de vinhos incluído.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 217 970 052 ou pelo e-mail fogo.reservas@alexandresilva.pt