Na noite de São Valentim, a 14 de fevereiro, o restaurante Astória, do InterContinental Porto – Palácio das Cardosas, vai estar “In the mood for love” e convida os apaixonados a colocarem o amor à prova, através de um menu especial, onde não faltará o toque de alguns ingredientes afrodisíacos.

Para abrir o apetite para os quatros momentos gastronómicos da noite, o chef Tiago Sales, preparou algumas surpresas em forma de amuse-bouche, que serão acompanhadas pela bebida de celebrações por excelência – um flute de Champanhe Moet & Chandon. No que respeita à ementa, destaque para o Carabineiro (do Algarve), dashi e pele de galinha, a que se segue o Ovo, crème fraiche, tosta de brioche, peito de pato fumado, patê de foie gras e pera.

Chegando aos pratos principais, os casais podem optar pela Carne maturada, beringela, noz e cebola ou pelo Rodovalho, aipo fumado, cogumelos e funcho. Mais à terra ou mais ao mar, o importante é que a conversa se mantenha fluída e acompanhada com vinhos nacionais, como aqueles que se sugerem para estes pratos, respetivamente: Esmero Branco e Post Scriptum, ambos da região do Douro.

Já perto do fim, o auge de toda a refeição, a sobremesa. A escolha recai sobre sabores e texturas do Gelado de bolacha Maria, bolo de baunilha ou mel e flor de Laranjeira, harmonizados com um cálice de Taylor’s LBV. O encontro não termina sem petit-fours da cortesia do chef.

Astória Palácio das Cardosas Praça da Liberdade, nº 25, Porto Contactos: tel. 220 035 639; e-mail restaurante.astoria@ihg.com

O menu especial “In the mood for love” estará disponível exclusivamente ao jantar de dia 14 de fevereiro pelo valor de 65 euros por pessoa (harmonização com vinhos 35 euros). Inclui-se a possibilidade de adaptar as opções a todos os tipos de amor, incluindo os vegetarianos.

A reserva é obrigatória e recomenda-se que seja antecipada através do telefone 220 035 600.