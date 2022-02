Capuchinhas, linguados e pipocas à mesa do Dia dos Namorados do restaurante Fortaleza do Guincho

O chef Gil Fernandes, que lidera a cozinha do restaurante do hotel desde 2018, assinala a ocasião com o “Menu Tentações”, apostando em sabores afrodisíacos. Mas há mais: quem optar pelo menu tem ainda 10% de desconto sobre a melhor tarifa disponível para essa noite no site oficial do hotel.

Após os habituais pães e manteigas caseiras, a refeição inicia-se com “A melhor carne é a que está junto ao osso”, uma criação com ossos cozidos, painho de porco preto e feijão, à qual se segue o já clássico Pastel de ostras, com gengibre, caril e erva do caril – uma planta aromática que vem das falésias que rodeiam a Fortaleza e que Gil Fernandes decidiu introduzir nos seus pratos.

O momento seguinte, “És uma Chaga”, remete-nos para as capuchinhas (popularmente conhecidas como chagas), que neste prato se fazem acompanhar por Cavala, presunto de peixe e tangerina. Logo depois é a vez da Santola com caril, acelga do mar e dióspiro.

Fortaleza do Guincho

O menu especial continua, agora com o atrevimento do momento “Linguado”, que inclui dois pratos: o Linguado, língua, mexilhão, cherovia e cogumelos silvestres, e o Porco Ibérico com abacate, caju e couves de Bruxelas. Por fim, chega o “Mundo da Pipoca”, uma sobremesa feita à base de pipoca, maracujá e doce de leite.

O “Menu Tentações”, que ainda inclui mignardises, fica a 125 euros por pessoa, ou 180 euros com harmonização vínica. Para quem se quer sentar à mesa no dia 14 de Fevereiro, a reserva prévia é obrigatória e pode ser feita através do site. Este jantar especial do Dia dos Namorados terá o primeiro seating às 19h00 e o último às 21h00.

Fortaleza do Guincho

A Fortaleza do Guincho tem também, a partir de fevereiro, outra novidade: o restaurante gastronómico do hotel (que ostenta uma estrela Michelin) passa a estar aberto para almoços ao domingo a começar às 13h00, sendo o último seating às 14h30. Neste período estarão disponíveis os habituais “Menu de Degustação” (125 euros por pessoa, 180 euros com harmonização), o “Menu Experiência” (165 euros por pessoa, 260 euros com harmonização) e várias opções à la carte, com os pratos que compõem os menus.

Fortaleza do Guincho Estrada do Guincho Contactos: tel. 214 870 491; e-mail reservations@guinchotel.pt

À carta são servidos pratos como Pastel Ostra (32 euros) com gengibre, caril e erva do caril, Carabineiro do Algarve (44 euros), agrião e citrinos, Robalo de Anzol (44 euros) acompanhado de couve e um caldo do cozido à portuguesa ou a Presa Ibérica (42 euros) com cenouras, pera e queijo de porco.