Programas de Dia dos Namorados e Carnaval próximo a Óbidos e com vista sobre o Atlântico

A primeira oportunidade para escapar do reboliço dos dias frenéticos surge a pretexto do Dia dos Namorados. Para estadas entre 12 a 14 e 19 de fevereiro, o programa de São Valentim do Marriott Praia D’El Rey propõe aos casais uma noite de alojamento em quarto duplo com vista mar com oferta de VIP romântico no quarto, pequeno-almoço buffet e possibilidade de late check out mediante disponibilidade. Para complementar a experiência, o programa incluí ainda jantar romântico no restaurante Emprata com bebidas incluídas.

O pacote de São Valentim do Marriott Praia D’El Rey está disponível por 248 euros por casal.

Marriott Praia D’El Rey

Mais tarde, para partir à descoberta da região ou simplesmente para usufruir de uns dias de descanso, o programa de Carnaval desta unidade hoteleira propõe duas noites de alojamento em quarto duplo (vista Jardim ou campos de Golfe), pequeno-almoço e um jantar temático com bebidas incluídas. Programa que se encontra disponível para reservas entre os dias 25 de fevereiro e 1 de março, por 294 euros por casal e com condições especiais para famílias acompanhadas de duas crianças até aos 11 anos.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 262 905 100 ou e-mail reservations@marriot-pdr.pt