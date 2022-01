Açores

No Santa Bárbara, em São Miguel, sugere-se um programa romântico com vista sobre o Atlântico e a montanha da Lagoa do Fogo. O "Couple Balance Retreat" inclui duas noites de alojamento numa villa com jacuzzi no terraço privado, um jantar romântico, pequeno-almoço servido no quarto e acesso exclusivo ao Wellness Retreat com piscina de relaxamento.

No Pico, as Lava Homes abrem as portas à celebração do amor com a oferta de uma noite, e descontos de 50% nas restantes, para estadias que terão ainda acesso a um menu especial com os melhores sabores do Magma.

Santa Bárbara. créditos: Luis Ferraz

Alentejo

Para celebrar os cem anos do lançamento do livro “O Grande Gatsby”, a Herdade da Malhadinha Nova criou um programa de três dias em torno deste romance dos anos de 1920, envolvido no glamour, para que se possa desfrutar a dois de todo o ambiente frenético mas apaixonante da obra de F. Scott Fitzgerard.

Herdade da Malhadinha Nova.

A época de São Valentim pode ser também uma boa oportunidade para passar um fim de semana prolongado no São Lourenço do Barrocal, que apresenta várias as sugestões de programas para viver a dois: uma massagem purificadora de 80 minutos, um piquenique à margem do lago ou na vastidão do prado, uma prova de vinhos com visita à adega, uma caminhada etnobotânica para descobrir a riqueza das plantas existentes no Alentejo ou um passeio de charrete pela herdade são algumas das opções.

Já em Évora, o Convento do Espinheiro propõe vários pacotes especiais para corações apaixonados: o "Suite Life com Jantar" contempla uma noite para dois na Suite Grand Deluxe Design ou na Suite Histórica Deluxe, um jantar com o menu especial e harmonização vínica, pequeno-almoço na suite, a par de outras regalias; e o "1 Noite Romântica com Jantar" inclui espumante e chocolates no quarto, jantar à luz das velas com um menu especial no Restaurante Divinus. Há ainda menus especiais para jantares de São Valentim nos restaurantes do hotel e vários vouchers para oferecer à cara metade com ofertas de estadias, menus gourmets ou experiências no Spa.

créditos: Convento do Espinheiro

Algarve

Fugir para um hotel com vista para o mar, com direito a early check-in e late check-out, pequeno-almoço na cama, um jantar romântico ou um dia no Spa. Estes são apenas algumas das propostas que o Martinhal Sagres tem para oferecer no São Valentim.

Lisboa e arredores

No You and The Sea na Ericeira, o mote para a celebração é “Do Not Disturb”, e no 1908 Hotel, em Lisboa, a celebração também é feita “Aos Pares”, com descontos no acesso ao Spa, um kit surpresa no quarto e um jantar romântico, tudo válido durante todo o mês de fevereiro. Para os restaurantes destes dois hotéis, o Infame e o Jangada, o chef André Rebelo preparou um menu especial que inclui Momos de Camarão, Arroz de Fumeiro, Magret de pato e Bavaroise de três chocolates.

1908 Hotel. créditos: Luis Ferraz

Em Sintra, o Penha Longa celebra o amor durante todo o mês de fevereiro com várias opções, entre elas o "Pacote do Dia dos Namorados" com estada de uma noite com pequeno-almoço, duas massagens no spa, um almoço ou jantar no restaurante Arola, entre outras surpresas, e ainda a opção "Seja o Meu “Valentine” no Penha Longa Spa, que convida a descontrair com duas massagens de relaxamento, aliadas a um almoço ou jantar a dois. Há ainda jantares temáticos em alguns dos restaurantes do resort e chocolates artesanais com sabores tão exclusivos quanto surpreendentes como rosa e pimenta, champahne e framboesa, sésamo preto, cereja e yuzu.

Douro e Dão

Além da estada numa das quintas mais emblemáticas do Douro, a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo propõe que celebremos o amor à mesa do restaurante Terraçu’s, com um menu especial criado a pensar nos amantes de vinho e das coisas boas da vida. Os passeios calmos pelas vinhas podem também estender-se à vizinha região do Dão e à quinta da Taboadella onde se sugere uma prova cega e uma visita à adega contemporânea, desenhada por Carlos Castanheira, com especial destaque para o emblemático Barrel Top Walk, um passadiço em madeira que atravessa a sala das barricas.