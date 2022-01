O Onyria Quinta da Marinha Hotel convida a celebrar o dia 14 de fevereiro com um programa romântico completo que inclui um menu especial de sushi e a atuação do músico João Só em concerto intimista.

O autor de êxitos como “Maldita a hora”, “Não sou eu” ou “A Marte” será o anfitrião desta noite especial que terá lugar na Lake House, área exclusiva do hotel, localizada junto ao lago e integrada na paisagem verde, que abre portas para o Dia dos Namorados.

À mesa servir-se-á o menu especial que começa com lagosta grelhada com frutos proibidos e pétalas de rosas, continua com o combinado de sushi e sashimi e termina com uma sobremesa a partilhar – tudo servido com uma seleção de bebidas incluídas.

Existe, ainda, a opção de pernoitar no Onyria Quinta da Marinha Hotel, um pacote completo que além do jantar inclui uma noite em quarto superior duplo, tratamento VIP à chegada, pequeno-almoço, late check-out até às 16h e acesso à piscina interior. Uma experiência romântica a dois.

Spa créditos: Onyria Quinta da Marinha Hotel

O programa poderá, ainda, ser completado com uma massagem no spa - no menu de tratamentos destaca-se a massagem Onyria Lovers, para casais, que se trata de uma massagem envolvente com a sua companhia favorita: “realizado lado a lado e usando velas que se transformam num óleo de massagem quente, este é um tratamento que reúne os benefícios de hidratação profunda e o efeito equilibrante e relaxante dos óleos essenciais.”

O Natur Spa conta com com três salas de tratamento, uma piscina aquecida com luz natural, sauna e banho turco.

Localizado no Parque Natural Sintra-Cascais, o Onyria Quinta da Marinha Hotel convida a desfrutar da natureza e da tranquilidade com passeios de bicicleta, caminhadas e partidas de golfe no campo de 18 buracos, desenhado por Sir Robert Trent Jones.