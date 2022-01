O programa de São Valentim do Tróia Design Hotel está disponível para as noites de 12 a 14 de fevereiro, e inclui uma noite de alojamento, pequeno-almoço, oferta Vip no quarto e jantar de degustação de São Valentim.

No que respeita ao jantar especialmente preparado para a ocasião, o chef Cristóvão Calvinho e sua equipa desenharam uma ementa que se inicia com um Espumante com frutos vermelhos. À mesa, para entrada, serão servidas Ostras, frutos vermelhos, maracujá e tobiko, e como prato principal a escolha recai na Barriga de leitão Confit, laranja sanguínea e pak-choi grelhada. Para finalizar a refeição, a sobremesa recai numa Pannacotta de Mirtilos, telha de gengibre e pó de pimenta rosa. A proposta de jantar inclui ainda as bebidas seleção do restaurante, café e petit fours.

O programa de São Valentim do Tróia Design Hotel está disponível por 199 euros por casal (noite extra: 99 euros).

Embora não incluído no programa, a experiência a dois pode incluir uma passagem pelo Spa da unidade hoteleira com uma massagem aromática relax de gengibre e canela com duração de 30 minutos (88 euros por casal apenas no mês de fevereiro).

Também como sugestão, a experiência de passeio privativo em barco à vela com espumante e delicatesses a bordo (por 250 euros), para comemorar o Dia dos Namorados.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 265 498 000 ou e-mail info@troiadesignhotel.com