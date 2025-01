O menu preparado pela Quinta São José do Barrilário para o Dia dos Namorados, representa, de acordo com a equipa daquela unidade hoteleira, “um convite tentador para viver a essência do Douro em clima de romance, com uma vista de luxo para o rio e os encantadores socalcos durienses”.

Os programas de São Valentim contemplam a estadia no Douro Wine Hotel & SPA, unidade de cinco estrelas inserida na quinta histórica.

A estadia por um período mais alargado, de duas noites (entre 14 e 16 de fevereiro), arranca com um Porto de boas-vindas e espumante e morangos com chocolate no quarto, antes de um jantar romântico no Restaurante Panorâmico, com música ao vivo e um menu elaborado pelo chef Luís Guedes.

O jantar abre com um amuse-bouche diversificado, avançando para Vieira, beterraba e caviar como entrada, acompanhada por Ortigão Chardonnay. O São José do Barrilário Reserva Branco harmoniza com o prato de peixe, um Pargo mulato com lentilhas e acelga, enquanto o prato de carne, um Magret de pato com abóbora e especiarias, terá o São José do Barrilário Reserva Tinto como companhia. Maçã e pimenta rosa surgem como pré-sobremesa, a par do Pacheca Porto Lágrima, abrindo caminho para Maracujá, coco e baunilha, acompanhados por chá de rooibos e gengibre com especiarias.

O segundo dia reserva um passeio pelas paisagens da Quinta São José do Barrilário, a caminhar ou em bicicleta elétrica, explorando um trilho rodeado de vinhas, com vistas panorâmicas para o vale do Douro. Seguir-se-á um workshop de cozinha, sob a orientação do chef Luís Guedes. O almoço especial será preparado pelo casal.

O programa de duas noites para o São Valentim custa desde 810€ para duas pessoas, e de uma noite é desde 405€ para duas pessoas. Os hóspedes do Douro Wine Hotel & SPA terão igualmente à disposição, mediante reserva, o Terroir Vineyard SPA, com duas salas de tratamento, sauna, banho turco, duches sensoriais e circuito de águas.

As reservas podem ser feitas através do site da Quinta São José do Barrilário.