Até 20 de março deste ano, a partir de 265€ por pessoa em Quarto Duplo Classic, é possível aceder a duas noites de alojamento que incluem pequeno-almoço, Jantar (Menu de 03 pratos) para duas pessoas no imponente restaurante Salão Nobre (sem bebidas), uma tábua com seleção de queijos e charcutaria e uma garrafa de vinho tinto no Lobby Bar, e ainda um desconto de 10% em tratamentos no Spa.

Esta é a oportunidade de rumar a um destino absolutamente único em todo o mundo, para recarregar energias em pleno Parque Natural de Vidago.

Criado em torno das fontes termais e de uma das mais ricas águas alcalinas do mundo (com propriedades terapêuticas e curativas cientificamente comprovadas), o hotel alberga um spa de tratamentos e bem-estar de vanguarda.

No Salão Nobre, imaginamos a opulência das festas de outrora, enquanto comprovamos a contemporaneidade do menu do chef Vitor Matos.

Em redor, o verde do Parque Natural de Vidago, encarrega-se de garantir a totalidade da evasão — à entrada no hotel, há um outro mundo à nossa espera.

Para se contar a história do Vidago Palace, há que viajar mais de 100 anos no tempo. O Luxo é, no entanto, intemporal, e a atual experiência no hotel é prova disso.