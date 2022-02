A temperatura vai subir com a nova Tosta Bikini do restaurante LSD

No LSD, no Largo de São Domingos, no Porto, onde é raro faltar música, o conceito é de petiscos e partilha.

Na nova carta, para 2022, o prato sensação da temporada é a Tosta Bikini com 3 Queijos e Cogumelos (8 euros) - à qual se junta ainda o cappuccino de cogumelos e castanha.

Na lista de tentações segue-se o Foie gras salteado (10 euros) - com rabanada de brioche, pera, Porto e especiarias quentes e o Arroz cremoso de vários cogumelos (16 euros) - com ovo, cebola caramelizada, ervas frescas e pão crocante.

The Foodies Club 2022

Há também pratos mais compostos nas novidades, para quem não é adepto dos petiscos e partilhas. Destacam-se os Ribs de Porco Ibérico a cair do osso com molho de pimenta (17 euros) - servidos com batata nova e salada de laranja com hortelã, o Lombo de bacalhau (18 euros), com arroz de cebola e pimento tostado no forno, cebolada, pickles, aioli e espinafre e ainda os Moluscos e conchas (19 euros) - com couscous israelita negro, espuma de açafrão, ovas de truta e agrião.

The Foodies Club 2022

Nas sobremesas, a grande novidade é o Pavé de maçã assada (7 euros) - com canilha de leite-creme e gelado de especiarias - uma trilogia de sabores que nos remete para os aromas da casa da avó mas com um twist de irreverência à LSD.

O espaço encontra-se aberto de terça a sábado, das 12h00 às 00h00, e aos domingos, entre as 12h00 e as 16h00. O LSD aceita reservas (telefone 910 298 589) e possui ainda uma esplanada em pleno Largo de São Domingos.