O bar gastronómico de José Avillez, localizado no Bairro do Avillez, no Chiado, preparou um jantar de São Valentim que promete “experiências gastronómicas variadas, repletas de sabor, surpresa e diversão”, anuncia a equipa do chef de cozinha que conta com duas estrelas Michelin no seu restaurante Belcanto, também em Lisboa.

Na noite de 14 de fevereiro, os oito momentos à mesa, por agora mantidos em segredo, serão acompanhados com a presença envolvente da música ao vivo, com Daniela Onis (voz) e Miguel Teixeira (piano).

Para a noite mais romântica do ano no Mini Bar é necessário adquirir um bilhete, através do site daquele espaço.

Mini Bar - Bairro do Avillez Rua Nova da Trindade, nº 18, Lisboa Contactos: tel. 211 305 393

O bilhete tem o valor de 100 euros por pessoa (bebidas não incluídas).

O Mini Bar está aberto todos os dias para jantar, com música ao vivo às quintas-feiras e DJ às sextas e sábados.