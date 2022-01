Ser do Contra é gostar de boa mesa frente ao Tejo e de cocktail na mão

O projeto Contra nasceu da paixão de Manuel, António, Rodrigo e José, amigos e sócios, por boa comida e bons momentos, com uma cozinha que segue, essencialmente, a matriz sul-americana, mas inspiram-se em várias partes do globo e diferentes culturas. O espaço transmite energia positiva, num ambiente descontraído, onde se pode desfrutar de música e cocktails. O rio e a vista privilegiada são “abraçados” pela restaurada escultura “Maravilha”, o antigo ícone do LX Factory.

créditos: Afonso Duarte Batista

“O Contra une a gastronomia à arte num espaço descontraído e sem formalismos, onde a conjugação de uma boa proposta gastronómica e bons momentos não implicam fato e gravata. Queremos que os clientes se sintam à vontade para desfrutar da experiência, da companhia, da música e da vista. Queríamos um espaço que não estivesse ‘preso’ a um estilo único de cozinha, mas sim à qualidade dos produtos e da sua confeção”, explica Manuel Bonneville, um dos sócios do projeto.

Com dois pisos com vista para o rio, esplanadas e varanda com capacidade para 200 clientes, a oferta gastronómica do Contra, apresenta Croquetes vegetarianos e de cachaço, Tártaro à tuga, CFC (Contra Fried Chicken), Ceviche quase clássico (feito com o peixe do dia) e Tacos de camarão.

créditos: Afonso Duarte Batista

Além dos hambúrgueres (com opção vegan), encontram-se a salada Júlio e pratos de peixe como a Corvina Thai e o Polvo grelhado com o seu arroz, e uma variada lista de acompanhamentos.

Pode também saborear-se carnes maturadas como o entrecôte, o chuleton e o T-bone, a costeleta de novilho BBQ e a Picanha do Uruguai. Para terminar, ou começar a refeição, são várias as sobremesas. Entre a Burnt Lemon Pie, o 3C’s e os Churros tres leches. O espaço está aberto ao longo do dia, e entre os pratos há também opções vegetarianas (e vegan).

créditos: Afonso Duarte Batista

No que toca às bebidas, refiram-se os vinhos de marca própria - Contra (tinto, branco e rosé), desenvolvidos em função da personalidade da marca. Entre os cocktails Do Contra, Not So Sour e Barbie à Margarita Desoriginal e algumas combinações clássicas, as sugestões vão surpreender.

A música é um dos elementos fundamentais do Contra. Do Jazz ao Reggae, ao House e ao Pop, há música para todos os gostos. De quinta a sábado, a cabine do DJ estará a cargo de várias pessoas com diferentes estilos musicais e backgrounds (quinta-feira até à 1h00, e sexta e sábados até às 4h00).

Contra Doca de Santo Amaro, Armazém 18, Lisboa Contactos: tel. 211 641 637; e-mail reservas@contralisboa.pt

Além da música, o projeto pretende também apoiar, no geral, a arte. O espaço será palco para várias bandas, tanto as conhecidas como as emergentes, destacando-se enquanto local de exposição cultural com exposições, exibições, e outras oportunidades artísticas.