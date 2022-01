O novo ano começa com uma boa notícia para todos os sushi lovers portuenses que, com a abertura da nova loja do Sushi At Home do Porto, poderão aproveitar de toda a frescura e sabor do melhor sushi em casa.

Caracterizado pelo conceito inovador de aliar a diversidade de produtos à praticidade do delivery, Sushi at Home chega ao Porto, com um raio de entregas que abrange toda a cidade, servindo zonas como Matosinhos, Rio Tinto, Carreiros, Quintão, São Félix, Viso de Baixo, Antas, Pedrouços, Campanhã, Bonfim, Pereiró, Fonte de Moura, Sra. Da Hora e Foz do Douro para satisfação e conforto dos seus moradores.

Convidando todos a fazerem parte desta festa de rolinhos de sushi e shopsticks, Sushi At Home tem, para além dos menus tradicionais, um menu vegetariano, um menu infantil e ainda um menu para quatro pessoas, ideal para juntar a família ou amigos.

Situado na Rua Dr. Joaquim Pires de Lima, os menus estão disponíveis para entrega ou levantamento na loja das 19h00 às 23h00 à segunda-feira e de terça a domingo entre as 12h00 e as 16h00 e as 19h00 e as 23h00.