Quer seja um viajante de lazer ou negócios, um nómada digital que, podendo trabalhar enquanto viaja pelo mundo, privilegia estadias de longa duração, ou um residente em trabalho remoto em busca de um espaço de coworking no centro da cidade, o Outsite Porto Mouco destaca-se por acolher diferentes perfis de visitantes.

Localizado no Bonfim, a apenas três minutos da estação de comboios de Campanhã, o Mouco nasceu em 2021 com o objetivo de oferecer à Invicta uma unidade hoteleira com um conceito capaz de trazer o mundo musical e cultural para o seu interior. No entanto, a chegada da pandemia de COVID-19 a Portugal acabaria por alterar os planos traçados para esta unidade. A Outsite, uma marca belga com uma rede de propriedades espalhadas pelo mundo, viu neste edifício a oportunidade ideal para expandir o seu negócio até ao Norte do país.

Outsite Porto Mouco créditos: Luis Ferraz

Em 2023, de um hotel de quatro estrelas nasceu um projeto híbrido e multidimensional, assente num forte espírito de comunidade, que funciona como hotel, coliving e coworking.

“Há muitos mundos a coabitar num só e, por isso, no início, foi tão difícil conseguirmos chegar à nossa identidade. Temos pessoas que ficam uma ou duas noites e vêm em negócios, temos pessoas que ficam uma ou duas noites e vêm visitar o Porto, temos membros que ficam durante meses e temos os locais, que ainda vêm trabalhar”, explica Inês Castro, diretora-geral, sobre este espaço que se veio juntar às localizações existentes em Lisboa, Ericeira, Nazaré, Madeira e Algarve.

Outsite Porto Mouco créditos: Luis Ferraz

Apesar da transição de conceito entre projetos, os responsáveis decidiram manter o nome e aquele que é um dos seus grandes pilares: a música. “A palavra Mouco quer dizer música e outras coisas”, elucida. A decoração de estilo industrial ganha vida com os diferentes quadros e pósteres musicais que estão espalhados pelas diferentes zonas da unidade. A musicoteca - que mediante reserva tem a capacidade de se transformar numa sala de reuniões - disponibiliza uma vasta coleção de livros e discos vinis que podem ser requisitados na receção por todos os hóspedes.

Outsite Porto Mouco créditos: João de Sousa / LeJoy

Eminem, The Dave Brubeck Quartet, Maria Bethânia ou Al Green são apenas alguns dos artistas que podem acompanhar a estadia, ouvidos nos gira-discos disponíveis em praticamente todas as 62 acomodações, que se dividem entre quartos com casa de banho privada, apartamentos e suites com kitchenette. “O que queremos oferecer é um conceito um bocadinho diferente do típico hotel de quatro estrelas, algo mais jovem, mais casual e com uma maior proximidade entre o projeto e as pessoas. Tanto que, se os hóspedes nos permitirem, tratamo-los pelo primeiro nome”, refere.

Outsite Porto Mouco

Para além da vertente hoteleira, o espaço ambiciona tornar-se a solução ideal para nómadas digitais e residentes em regime de teletrabalho que procuram um local funcional e inspirador para trabalhar fora de casa. No piso -1, encontra-se uma área de coworking ampla, bem iluminada e equipada com tudo o que é necessário para responder aos compromissos profissionais com conforto e eficiência. Para chamadas ao longo do dia, estão disponíveis várias phone booths individuais que garantem privacidade. Já as duas salas de reunião existentes neste piso — com capacidade para três e oito pessoas — permitem realizar reuniões de equipa in loco. A complementar esta oferta, há ainda uma sala dedicada à gravação de podcasts.

O acesso à zona de trabalho partilhado está disponível de segunda a domingo, mediante a aquisição de um dos passes disponibilizados pelo Mouco: meio-dia (10€), diário (15€), semanal (60€) ou mensal (150€). Todos os passes incluem uma bebida à escolha e, durante os meses de verão, o acesso à piscina exterior.

Outsite Porto Mouco créditos: João de Sousa / LeJoy

À semelhança da unidade em Lisboa, também o Outsite Porto Mouco dispõe de um café com esplanada — com capacidade para 30 pessoas — onde hóspedes e profissionais em regime remoto podem fazer uma pausa para comer ou continuar a trabalhar num ambiente descontraído. No menu, não faltam opções rápidas, saudáveis e reconfortantes, ideais para recuperar energias ao longo do dia.

Este espaço de refeições, rodeado por jardins e zonas verdes, está aberto todos os dias entre as 07h30 e as 23h00, e convida tanto à informalidade de um pequeno-almoço ao sol como à concentração diante de um portátil. “A ideia é que os trabalhadores remotos encontrem sempre, num destino, um sítio onde possam ficar dentro de uma comunidade”, sublinha a diretora.

Quando chegar a hora de desligar dos compromissos profissionais e não houver planos definidos para o tempo livre, basta dirigir-se ao placard luminoso junto à entrada e consultar a agenda de eventos do Outsite. A membership garante acesso a experiências exclusivas e diferenciadoras que permitem aos viajantes descobrir a Invicta e, ao mesmo tempo, alargar a rede de contactos.

Passeios guiados pela cidade, visitas à cooperativa Fruta Feia ou jantares comunitários como o Supper Club são apenas algumas das sugestões. “Temos membros que ficam connosco durante um, dois ou três meses, e o nosso objetivo é que se sintam em casa”, diz Inês Castro, sublinhando que este perfil de visitante é composto maioritariamente por empresários norte-americanos, espanhóis e franceses.

Outsite Porto Mouco

Mas os hóspedes e não-membros também não são esquecidos. A pensar neles, a marca criou uma programação variável, renovada mensalmente, que inclui aulas de vinyasa flow yoga, noites temáticas com a febre dos anos 1990 e diversos momentos musicais ao vivo.

Esta é, aliás, uma das particularidades que distingue a sétima unidade da marca: o facto de abrir as suas portas tanto a membros como ao público em geral.

Para os portuenses que procuram um espaço de descontração entre amigos, com um ambiente informal para beber um copo ao final da tarde, o Mouco lançou os after-work drinks. Quem passar pelo Bonfim às quintas-feiras pode desfrutar de uma cerveja ou um copo de vinho por apenas dois euros.

Outsite Porto Mouco

De forma a mostrar que alojamento, trabalho e diversão podem coexistir no mesmo espaço, ao fim de semana o Mouco transforma-se numa sala de concertos.

A sala de espetáculos, com capacidade para 470 pessoas e reaproveitada do projeto anterior, permite-lhe oferecer uma programação cultural variada, repleta de momentos musicais que vão desde ritmos brasileiros ao rock — um convite para que os amantes de música desfrutem de bons momentos.

Outra iniciativa que correu muito bem e que os proprietários querem continuar no futuro foi a organização do Mescla: um mini-festival onde hóspedes, membros e locais puderam provar vários pratos feitos no churrasco, participar em provas de vinho, experimentar aulas de yoga e dançar ao som de DJ.

“Do nada, tivemos 500 pessoas aqui dentro durante o dia todo. E é isso que também queremos oferecer à cidade: estes eventos pequenos, mas que acrescentam qualquer coisa”, conclui.

O SAPO Lifestyle esteve no Outsite Porto Mouco a convite do projeto.