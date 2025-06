Tallulah Willis, filha do ator Bruce Willis, foi bastante criticada nas redes sociais. Tudo aconteceu porque a jovem partilhou fotos do pai, que sofre de demência, na sua página de Instagram.

Alguns seguidores apontaram o facto da fragilidade do artista estar a ser exposta a tanta gente, referindo que a família devia apostar mais em resguardá-lo numa fase tão delicada da sua vida.

"Acho que não deverias expor o teu pai ao público! Ele é vulnerável! Algumas coisas devem ser mantidas em sigilo! Não tens permissão para partilhar", referiu um fã.

Tallulah não concordou e explicou o seu motivo através de um comentário.

"Como família, sabemos ser discretos ao partilhar. Hoje foi um grande dia cheio de sorrisos. Tomei a decisão de mostrar isso ao mundo porque sei o que ele significa para todos", referiu a filha do artista.

Em causa estão imagens do ator, de 70 anos, onde este aparece com alguns membros da família.

"Domingo divertido na casa da avó. Grata", escreveu Tallulah na legenda da partilha.

Qual é o diagnóstico de Bruce Willis?

Em 2022, o mundo ficou em choque ao saber o diagnóstico do ator americano. A família revelou aos fãs que o artista sofria de afasia, um distúrbio que afeta a parte da comunicação. No ano a seguir, em 2023, surgiu outro diagnóstico mais complicado. Demência frontotemporal era a doença de que Bruce padecia, sendo esta uma condição degenerativa que tem efeitos na memória, na parte cognitiva e no comportamento. Esta doença levou a que Bruce deixasse de poder exercer a sua profissão: ser ator.

A família é o seu grande refúgio. Rumer Willis, Tallulah Belle Willis e Scout LaRue Willis, as suas filhas, fruto do casamento com Demi Moore, são um apoio para o pai, tal como mostram várias vezes nas redes sociais.

O ator tem aidna mais duas filhas com a atual mulher, Emma Heming Willis, Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11 anos. Emma tem sido também um grande apoio na vida do ator. Num recente depoimento, no Women’s Alzheimer’s Movement Forum, em Las Vegas, esta confessou como se sentiu quando foi confrontada com a doença do marido.

"Saímos do consultório apenas com um folheto na mão e um vazio. Não houve qualquer orientação ou esperança. Apenas choque. [...] Senti-me perdida, isolada e assustada", revelou a empresária de apenas 47 anos.

No Dia do Pai, que se assinalou a 15 de junho nos Estados Unidos da América, Emma dedicou sentidas palavras ao companheiro sobre o seu papel de progenitor.

"O que o Bruce ensina às nossas meninas vai muito além das palavras. Resiliência, amor incondicional e força silenciosa de simplesmente estar presente", escreveu numa publicação onde mostra fotos em família.