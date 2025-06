Jessica Athayde foi uma das convidadas do primeiro episódio da segunda temporada do podcast 'Só Como e Bebo. Por Acaso, Trabalho!', da RTP, apresentado por Fábio Porchat.

O tema 'Sexo' foi discutido e debatido por um leque de convidados como Carlão, Sofía Aparício e o humorista DAGU.

A atriz acabou por falar de um assunto que a assolou durante a gravidez do pequeno Oliver, a falta de libido.

"A libido durante a gravidez morreu. De um dia para o outro o botão desligou-se. Achei que era uma fase mas a gravidez também não foi fácil, vomitei durante nove meses, tive uma depressão.

No primeiro ano achei que tinha sido porque o bebé tinha chegado e o meu foco estava virado para ele. Depois comecei a perceber que nem sozinha tinha vontade. E comecei a sentir-me indesejada porque estava habituada, antes de ser mãe, a ser cortejada e, de repente, já não era, era só uma mãe. [...]

Foi difícil, antes de ter um filho era super bem resolvida com namorados, sentia-me sempre super à vontade, depois de ter tido um filho isso morreu durante quatro anos da minha vida", revelou a atriz.

Mais à frente, Jessica continua o seu testemunho e confessa que recorreu à ajuda especializada para conseguir recuperar a libido.

"Tive com uma sexóloga que é a Marta Crawford, que é maravilhosa, tive que ter muita conversa em casa, isto é um assunto que se resolve a dois, gerir as expectativas de uma relação. Não tem nada a ver com o amor que sentes por outra pessoa.

O sexo é bom mas não está igual ao que era antes. Sinto que hoje em dia gosto mais da qualidade de sexo que tenho do que da quantidade", concluiu a atriz.

Veja aqui o episódio.

Nove meses de muita dificuldade

Jessica Athayde nunca escondeu que a gravidez foi uma fase muito complicada na sua vida. A atriz é mãe de Oliver, de seis anos, fruto da relação com o ator Diogo Amaral, e partilhou sempre com os seus seguidores os sintomas que tornaram esse período bastante difícil. Jessica tinha muitas náuseas, inchou muito, perdeu a libido e enfrentou uma depressão. Isto tudo numa fase bastante delicada para o companheiro que enfrentava problemas de adição.

"A certa altura estava a fazer terapia duas vezes por semana. E tem de se falar da depressão durante a gravidez"", disse a atriz numa entrevista à Antena 3 em 2022.