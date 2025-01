Cenoura roxa

Embora hoje sejam conhecidas pela sua cor laranja, as primeiras cenouras cultivadas eram roxas. A tonalidade são conferidas pelas antocianinas, pigmentos naturais que também são antioxidantes poderosos. No século XVII, as cenouras laranjas tornaram-se mais populares devido a seleções agrícolas. No entanto, as versões roxas continuam disponíveis e são deliciosas.

Cenoura roxa créditos: Wikimedia Commons

Milho azul

O milho azul, alimento consumido tradicionalmente no seio de algumas culturas indígenas da América, deve a sua coloração devido às antocianinas presentes no grão. Esta variedade de milho não é apenas esteticamente interessante, mas também mais rica em antioxidantes do que o milho amarelo ou branco. É frequentemente usado para fazer tortilhas e outros alimentos coloridos.

Milho azul créditos: Divulgação

Batata-doce roxa

Estas batatas, conhecida como "batata-doce roxa" ou "batata Okinawa", deve a sua tonalidade intensa também às antocianinas, o mesmo pigmento encontrado em mirtilos. Além de serem muito nutritivas, oferecem um sabor levemente doce e uma aparência surpreendente no prato.

Batata-doce roxa créditos: Wikimedia Commons

Tomate índigo

Variedades como o "Indigo Rose" têm uma cor negra ou azul-escura, resultado da presença de antocianinas. Esta coloração desenvolve-se especialmente quando os tomates são expostos à luz solar direta, funcionando como uma espécie de "protetor solar natural" para o fruto.

tomate índigo créditos: Wikimedia Commons

Abacaxi rosa

O abacaxi rosa é uma inovação agrícola criada pela modificação genética. A sua tonalidade deve-se ao aumento de licopeno, o mesmo pigmento que dá cor ao tomate. Essa versão é segura para o consumo e tem um sabor tão doce quanto o abacaxi amarelo tradicional.

Abacaxi rosa créditos: Divulgação

Couve-flor roxa

A couve-flor não tem, obrigatoriamente, de ser branca. A versão roxa contém altos níveis de antocianinas, responsáveis pela cor. Curiosamente, estas antocianinas também estão ligadas a benefícios para a saúde, incluindo proteção contra doenças cardiovasculares.

Couve-flor roxa créditos: Wikimedia Commons

Cenoura amarela

Sim, além de laranjas e roxas, como aqui já visto, existem cenouras amarelas. A coloração é causada por pigmentos designados xantofilas e luteína, que são benéficos para a visão. As cenouras amarelas têm um sabor mais suave e doce comparado às laranjas.

Cenoura amarela créditos: Wikimedia Commons

Morango branco com sementes vermelhas

Os chamados "morangos Pineberry" são brancos com sementes vermelhas e têm um leve sabor que recorda o abacaxi. O branco ocorre devido a uma mutação genética que inibe a produção de antocianinas, os pigmentos responsáveis pela coloração vermelha.