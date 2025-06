Scarlett Johansson marcou presença na ante-estreia do seu novo filme, 'Mundo Jurássico: Renascimento', que decorreu esta segunda-feira, 23 de junho, em Nova Iorque. A atriz foi com o marido e, ao encontrar o colega Jonathan Bailey, cumprimentou-o com um beijo na boca.

Scarlett Johansson marcou presença na ante-estreia do seu novo filme, 'Mundo Jurássico: Renascimento', que decorreu esta segunda-feira, 23 de junho, em Nova Iorque, e houve um momento que deu que falar nas redes sociais. É que ao encontrar o colega de elenco, Jonathan Bailey, (famoso por participar na série 'Bridgerton' e no filme 'Wicked'), na passadeira vermelha, cumprimenta-o com um beijo... na boca! Quem a acompanhou a este evento foi o seu marido, o comediante Colin Jost, que assistiu ao momento. Veja, abaixo, o vídeo do momento e na nossa galeria as fotos. Já não é a primeira vez que Scarlett Johansson cumprimenta desta forma os colegas. Na semana passada, em Londres, a artista fez exatamente a mesma coisa a outros membros do elenco, relata a imprensa internacional. Questionado sobre a atitude da atriz, Jonathan respondeu sobre o assunto numa entrevista ao Entertainment Tonight. "Eu acredito na capacidade de demonstrar amor de todas as maneiras. E se não podes beijar os teus amigos... a vida é curta demais para não fazeres isso", confessou. Mas o seu marido, Colin Just, também teve direto a ter protagonismo noutro momento. No Festival de Cinema de Cannes, em maio, os dois foram 'apanhados' a trocar um beijinho antes da exibição do filme 'Eleanor The Great', película onde Scarlet se estreou como realizadora.

Scarlett Johansson e a sua vida amorosa

A atriz foi casada com Ryan Reynolds de 2008 a 2011. Em 2014 subiu ao altar com o jornalista francês Romain Dauriac, com quem teve a filha Rose Dorothy, atualmente com dez anos. A relação durou até 2017.

Em 2020 casou com o humorista, ator e apresentador do famoso programa ‘Saturday Night Live’, Colin Jost, com quem namorou quatro anos e os dois foram pais do pequeno Cosmo, nascido em agosto de 2021.

O look da atriz na estreia do filme

Não foi só o beijo que deu que falar na estreia do novo filme de Scarlett Johansson. O seu look também mereceu a devida atenção e destaque na imprensa internacional. A atriz usou um vestido branco desenhado por Sarah Burton para a Givenchy. A peça é de alças, rendada, marcada na cintura, folhos e uma cauda discreta. O cabelo foi apanhado num rabo de cavalo e as joias pertencem à marca David Yurman. (Veja as imagens com o look em detalhe na galeria).

Leia Também: Filha de Bruce Willis criticada por partilhar imagens do pai "vulnerável"