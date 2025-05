O 78.º festival de cinema de Cannes tem recebido estrelas de todo o mundo, inclusivamente do Brasil.

Camila Pitanga, por exemplo, foi à estreia do filme, 'It Was Just an Accident' e escolheu usar um vestido do estilista brasileiro Alexandre Herchcovitch.

Já Maria Fernanda Cândido marcou presença na estreia de 'O Agente Secreto' e optou por usar um fato oversize com uma grande chapéu.

Camila Queiroz deu nas vistas com um vestido off-white na estreia da película 'The Phoenician Scheme'.

Veja na nossa galeria os vestidos em detalhe.

Leia Também: O amor está no ar... Scarlett Johansson beija marido em Cannes