Pastel de bacalhau ou croquete? Lisboa tem agora um novo espaço para resolver o tira-teimas

Há quem seja corajoso para os comer pela manhã, outros preferem-nos como entrada e ainda há quem goste de os comer como petisco, mas a verdade é que os salgadinhos são um ponto consensual da gastronomia portuguesa.

A Mercearia STŌ, que abriu na Baixa lisboeta no final de 2021, dividindo o seu espaço entre mercearia e cafetaria, fez mais uma adição à ementa, juntando-lhe salgados de sabor português. As novas propostas à mesa passam pelo pastel de bacalhau, o croquete de novilho e o croquete de alheira de caça, este numa receita exclusiva criada por Moisés Franco, chef que já passou por restaurantes como Belcanto, Bairro do Avillez e Zazah e que está agora à frente da cozinha da STŌ.

Croquete de novilho. Mercearia STŌ

O croquete de alheira é servido com maionese da casa, enquanto que o congénere, o de novilho, acompanha com mostarda Cisca Massala, a marca de conservas e fermentados de Francisca Dias, vencedora da primeira edição de Hell’s Kitchen.

Além dos croquetes, não podia faltar o salgado de peixe por excelência: o pastel de bacalhau, ali servido com wedges de lima e picante da casa. Todos os salgados (1,8 euros/unidade) são fritos no momento do pedido e servidos ainda quentes.

Croquete de alheira de caça. Mercearia STŌ

A Mercearia STŌ tem uma carta de pequeno-almoço entre as 9h00 e as 12h00, com uma seleção de pastelaria, que vai dos croissants aos scones, havendo também uma variedade de tostas servidas em bolo lêvedo ou sourdough. Entre as 12h00 e as 20h00, o menu muda para poder servir tábuas de queijos, enchidos ou conservas, tostas e sanduíches, ou petiscos como a salada de polvo, grãozada com paiola, punheta de bacalhau fumado ou outro prato do dia. Os salgados estão disponíveis ao longo de todo o dia.

Mercearia STŌ Rua dos Fanqueiros, nº 83-85, Lisboa Contactos: tel. 915 094 799; e-mail geral@stomercearia.pt

Nas prateleiras, os clientes podem encontrar mais de meia centena de produtos nacionais de várias regiões e prontos a levar para casa: é o caso dos vinhos, conservas, queijos, compotas, azeite ou bebidas espirituosas. Os produtos vão mudando regularmente, e há sempre novidades a entrar.