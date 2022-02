Casa do Lago - A melhor paisagem a dois

Com vista sobre o lago, a Casa do Lago é uma lufada de ar fresco. À mesa, há que experimentar o menu especial composto por três pratos, com os mais frescos e sazonais ingredientes da região. Relaxe, aprecie o pôr do sol mágico, o vinho local e a boa companhia. O menu está disponível por 59 euros por pessoa, sem bebidas incluídas.

Casa Velha – Onde a elegância encontra sabores intensos

Para uma mais íntima experiência gastronómica no Algarve, a Casa Velha (recomendada pelo Guia Michelin) preparou, para a noite mais romântica do ano, uma refeição de sete momentos recriando uma atmosfera elegante. O menu está disponível por 120 euros por pessoa, sem bebidas incluídas ou por 150 euros por pessoa com harmonização de vinhos.

Bovino Steakhouse – Cortes premium

A mesa do Dia dos Namorados pode fazer-se com os cortes de carne e dos cocktails de assinatura da premiada equipa de Bar do Bovino Steakhouse. Para saborear, o menu especial de três pratos no valor de 55 euros por pessoa, com cocktail de boas-vindas incluído. Ao fim de semana, os interessados podem encomendar ao domicílio o mais recente serviço do restaurante, Cocktails to Go.

The Magnolia Hotel – Um hotel que diz “vibrante”

Vibrante e moderno, este boutique hotel preparou um pacote especial para o Dia dos Namorados que inclui jantar romântico com harmonização de vinhos no Bovino Steakhouse ou na Casa do Lago por 210 euros por pessoa.

Clube da Quinta - a mini escapadela romântica de São Valentim

O Clube da Quinta tem a propriedade perfeita para uma escapadela romântica: escolha entre villas ou apartamentos, vistas de sonho e luxo total. A partir de 238 euros por noite para estadas mínimas de três noites, esta oferta inclui jantar com harmonização de vinhos no Bovino Steakhouse ou Casa do Lago no dia 14 de fevereiro, bem como serviços de concierge dedicados.

As reservas podem ser feitas aqui.