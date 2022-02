Vimeiro

O Hotel Golf Mar, situado na Praia de Porto Novo, no Vimeiro, desenvolveu um pacote especial para comemorar o Dia de São Valentim, que inclui um jantar especial, alojamento de uma noite com hipótese de extensão, pequeno-almoço buffet e ainda acesso à piscina interior aquecida, banho turco e ginásio.

Chegada a altura mais romântica do ano, o Golf Mar tem duas propostas à mesa, a pensar quer nos casais que pretendem celebrar o amor com um jantar romântico na noite de sábado, dia 12, quer nos mais conservadores que preferem festejar dia 14, segunda-feira.

A carta dos namorados para dia 12 começa com um buffet de saladas e entradas e um Creme de ervilhas. Para prato principal, as sugestões são Lombo de salmão com citrinos, Lombo de porco com alperce e feijão salteado com seitan. A refeição termina com um buffet de sobremesas e frutas frescas. O preço por pessoa é de 19,5 euros, sem bebidas incluídas.

Já o menu desenhado especialmente para o dia 14 conta com um buffet de saladas e entradas e um creme de abóbora com tapioca. Para prato principal, tamboril com camarão e maracujá, lombinho de porco com figos caramelizados e legumes assados com mescla aromática e tofu. Para sobremesa, o Hotel Golf Mar propõe um buffet de sobremesas e frutas frescas. É oferecido um jarro de sangria de espumante com frutos vermelhos. O preço por pessoa é de 29 euros, sem bebidas incluídas.

O hotel dispõe de spa e piscina interior aquecida, assim como a disponibilização de atividades ao ar livre.

O pacote de Dia dos Namorados começa nos 160 euros para duas pessoas. Estão ainda pensadas ofertas especiais como a reserva de duas noites, pelo preço de uma, com direito a um upgrade para quartos com vista mar.

Torres Vedras

O hotel cinco estrelas Dolce by Wyndham CampoReal Lisboa, localizado em Torres Vedras, preparou um pacote especial para casais, bem como um jantar romântico com cinco momentos especiais.

Para os mais apaixonados, esta pode ser a desculpa perfeita para garantir um fim de semana prolongado a dois com idas à piscina interior aquecida, ao spa, ou mesmo jogar no campo de golfe de 18 buracos, no court de ténis ou muito simplesmente, fazer caminhadas com a Serra do Socorro e da Archeira, como pano de fundo.

Com três restaurantes, o hotel permite ainda, uma escapadela com tudo à disposição, sem exigir deslocações ou stress. O menu de São Valentim, disponível no dia 14, mas também na sexta-feira e sábado da mesma semana, dias 18 e 19 de fevereiro. O menu de degustação, com harmonização de vinhos da Adega Mãe, tem um valor de 60 euros por pessoa e inclui momentos como o Brullé de foie gras com marmelo e vinho Madeira, Magret de pato com risotto de citrinos, rúcula e legumes glaciados com mel, finalizando com a Tentação de chocolate.

O pacote especial de São Valentim tem um preço a partir dos 215 euros em quarto duplo com pequeno-almoço e jantar incluídos.

As reservas podem fazer-se através do telefone 261 960 900 ou por e-mail camporeal.reservations@dolce.com

Dolce by Wyndham CampoReal Lisboa

Amora

O Evidência Belverde Hotel conta com um programa de São Valentim, disponível desde 190 euros, nas noites de 12, 13 e 14 de fevereiro. Inclui uma noite de estada em quarto duplo com vista para o jardim, pequeno-almoço, late-check out, acesso livre ao circuito de spa e um jantar romântico.

O menu do jantar é composto por cinco momentos que começam com um amuse bouche, com escolha entre Focaccia com salame de alho, pancetta magretta, parmesão e cherry e Aveludado de alho francês trufado. Segue-se o momento das entradas, entre outras Ravioli de robalo e tinta de choco com tagliatelle de curgete. Como prato de peixe, os casais podem escolher entre Salmão em papelote com redução de moscatel de Setúbal ou arriscar Bacalhau fresco cozido em sous vide com manteiga de ervas, puré de batata-doce roxa e pétalas de rosa.

Já para o prato de carne, a opção recai entre Chateaubriand no sauté com arroz di nero, redução de conhaque francês, ervas aromáticas e citrinos e Lombinho de porco a baixa temperatura com molho de Porcini em cama de espargos verdes e cogumelos porto belo. A acompanhar, brindes serão feitos com espumante.

Para sobremesa, a opção pode ser Mil folhas de trilogia de chocolates com frutos silvestres ou Ovo de nata e manga em caramelo em vidro.

De forma a prolongar a estada, os clientes que adquirirem o programa recebem um voucher “2=1”. Este voucher dá direito a uma noite de oferta na compra de duas noites, com estada até 28 de fevereiro de 2022. Este voucher não pode ser utilizado nas noites de 12, 13 e 14 de fevereiro.