O restaurante Monte Mar Lisboa já tem propostas para o incontornável Dia dos Namorados que incluem um fim de semana prolongado de jantares românticos para partilhar, onde os melhores peixes e mariscos são os protagonistas.

Já começou a contagem decrescente para a noite mais romântica do ano e o Monte Mar tem tudo programado

A celebração romântica do Monte Mar Lisboa convida a um jantar especial a dois entre os dias 11 e 14 de fevereiro. O programa proposto pelo restaurante Monte Mar Lisboa arranca com uma welcome drink e, além do presunto fatiado e queijo de azeitão, contará com uma entrada de mexilhões à espanhola.

Segue-se uma Mista do Mar, com robalo, lulas e camarão grelhados. O jantar, que inclui uma seleção de vinhos, cerveja, digestivos, termina com uma sobremesa única - Love in Monte Mar.

Quanto à programação para o dia 14 de fevereiro, apesar de o menu se manter igual aos dos restantes dias, neste Dia dos Namorados, a refeição contará ainda com um show & workshop de músicas latinas.

créditos: Monte Mar Lisboa

O jantar no restaurante Monte Mar Lisboa que acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro tem o valor de 95 euros por casal. Já o programa especial de dia 14 de fevereiro – que incluirá espetáculo e aula de dança - tem o valor de 125 euros por casal.