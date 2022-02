Situado na Avenida Almirante Reis, em pleno coração de Lisboa e num dos bairros mais multiculturais da capital, Arroios, o Czar Lisbon Hotel está a desafiar os casais para uma escapadinha. Para isso, preparou um programa à medida da data mais romântica do ano: “Aos pares”.

Este programa inclui uma noite de alojamento com pequeno-almoço, um jantar romântico e late check-out. O menu do jantar tem cinco momentos, a começar com Mini hot dog de sapateira com maionese de wasabi e Sopa rica de peixes com croutons de alho e ervas aromáticas. Como prato de peixe e carne, as propostas recaem nas Lascas de bacalhau confitado, crumble de broa com farinheira de porco preto e Terrina de novilho com puré de batata trufado, espargos verdes e gema de ovo cozida a baixa temperatura. E porque o amor se quer doce e partilhado, o último momento da refeição é a sobremesa: Brownie de chá verde, coulis de frutos vermelhos com trilogia de chocolates.

Os clientes que adquirirem o programa recebem um voucher “dois em um”, que lhes dá direito a uma noite de oferta na compra de duas noites, com estada até 28 de fevereiro.

O programa orça a partir dos 135 euros. Mais informações e reservas pelo telefone 211 115 200 ou e-mail reservas@czarlisbonhotel.com