O objetivo do programa “Descanso a Dois” é o de “mimar os casais que escolhem o algarvio Cascade Wellness Resort para fugir ao quotidiano, seja para celebrar o Dia dos Namorados, ou um fim de semana romântico”, informa-nos aquela unidade hoteleira. O pacote inclui alojamento em quarto ou suite com pequeno-almoço, decoração e Vip romântico à chegada. A experiência torna-se ainda mais completa com a massagem de Aromaterapia a dois no Cascade Spa e ainda o jantar romântico no Restaurante Senses, com oferta de garrafa de vinho.

Adicionalmente, os casais que reservem o programa “Descanso a Dois” têm acesso ao campo de ténis, aos trilhos da Ponta da Piedade e às facilidades de Wellness & Fitness, nomeadamente à piscina aquecida, banho turco e sauna do spa (mediante marcação prévia) e ao Ginásio Cascade Gym By Sculptors Fitness & Wellness.

O programa encontra-se disponível a partir de 362 euros/noite por casal. Para os membros do programa Cascade Rewards contam com uma redução de preço no pacote que estará assim disponível a partir de 352,9 euros.

Para quem apenas quiser optar pela experiência do jantar de quatro pratos de São Valentim no restaurante Senses, o mesmo está disponível por 58 euros por pessoa.

As reservas para o programa “Descanso a Dois” podem fazer-se pelo telefone 282 771 500 ou e-mail reservations@cascade.pt