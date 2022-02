O novo espaço de bolos caseiros no Cais do Sodré inspira-se nas patisseries parisienses

Localizado na porta com o número 160 da Rua de São Paulo, num prédio cuja história remonta ao século XIX, os cerca de 90 m2 do novo The Cakery Pastry&Coffee House combinam elementos da arquitetura Arte Nova com a decoração romântica das patisseries parisienses, sobressaindo os arcos em ferro e o estuque veneziano das paredes.

Pedro Lourenço, artista e ilustrador, também conhecido por Tigre Bastardo, inspirou-se nos tecidos Toile de Jouy para dar vida a uma das paredes do espaço.

A ideia para esta The Cakery Pastry&Coffee House surgiu por parte das irmãs Catarina Pereira Coutinho e Filipa Galvão, residentes no bairro há cerca de 20 anos e apaixonadas pela zona ribeirinha do Cais do Sodré. A Catarina e Filipa juntou-se a prima, Sara Nunes de Almeida, que acrescentou algumas receitas de bolos de família ao menu.

The Cakery Pastry&Coffee House/Célio Cruz

“O Cais do Sodré vai muito além da noite e tem um ambiente variado ao longo do dia, que cruza artistas, turistas, nómadas digitais, empresários, estudantes, por isso, fazem faltam projetos a pensar nos que aqui passeiam durante o dia”, refere Filipa Galvão. “Além disso, não existia ainda, nesta zona, um espaço onde bolos e sobremesas homemade, chás, cafés e sumos de qualidade fossem servidos durante todo o dia”, explica.

The Cakery Pastry&Coffee House/Célio Cruz

Os bolos são da autoria de uma das proprietárias, Catarina Pereira Coutinho, apaixonada pelo mundo da doçaria nacional e internacional. “Todos os dias a rua é invadida por um cheirinho a bolos acabados de sair do forno e isso tem atraído muitos clientes e curiosos. Além de se poderem consumir na loja, queremos apostar nas encomendas e take away de bolos e sobremesas”, assegura Catarina.

The Cakery Pastry&Coffee House/Célio Cruz

Dentro da extensa lista de doces, destaque para o Banana Bread, o Cheesecake de Doce de Leite com Praliné, a Tarte de Chocolate e Caramelo Salgado, o Bolo Mousse de Chocolate, e a Blattertorte. As Panquecas com Nutella e Morangos também estão na lista de preferências, assim como os croissants feitos na hora. E porque nem só de bolos e doces vive este espaço, esta nova casa oferece ainda opções de pequeno-almoço, almoço e brunch, disponível todos os dias, acompanhados dos cafés Nespresso, dos chás da Companhia Portugueza do Chá, sumos, limonadas, entre outras bebidas.

The Cakery Pastry&Coffee House Rua de São Paulo, nº 160 Lisboa Contacto: tel. 213 471 626

De entre a lista de iguarias, destacam-se a Torrada de Pão Brioche com Ovo Estrelado, Bacon e Cebola Confitada, o Bolo do Caco com Frango de Caril e a Mousse de Salmão e Caviar com Pão de Carvão Ativado. Como opções vegetarianas pode optar pela Tosta de Abacate com Ovo Escalfado ou pela Bowl de Caril de Lentilhas com Arroz Basmati, entre outras.

Com cerca de 28 lugares sentados no interior e 12 lugares de esplanada, o The Cakery Pastry&Coffee House está aberto de terça a domingo.