Sim, é mesmo verdade. Eles são atores, apresentadores ou cantores, mas já tiveram ou têm outras profissões. Falamos de nomes como Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha, Cláudio Ramos ou Débora Monteiro.

São cada vez mais os rostos conhecidos que assumem publicamente trabalhar ou já terem trabalhado em áreas diferentes daquelas onde hoje se destacam, e alguns tiveram profissões em nada relacionadas com o meio artístico.

Uns tiveram inícios de carreira nos quais assumiram profissões distantes do meio artístico, outros viram-se obrigados a mudar de vida, devido à falta de trabalho nas suas áreas, e arregaçando as mangas abraçaram outros desafios. E há ainda quem tenha, por opção, decidido dizer 'adeus' à vida de artista.

Manuel Luís Goucha estreou-se no teatro

A vida de Manuel Luís Goucha sempre esteve relacionada com o meio artístico. Quando deixou Coimbra, ainda muito jovem, tinha o sonho de tornar-se profissional do teatro.

Foi como ator que teve o seu primeiro destaque artístico. Durante 10 anos, o comunicador foi ator profissional, tendo participado em algumas peças de teatro exibidas em televisão.

Mais tarde, Manuel Luís Goucha, de 70 anos, descobriu na televisão a sua verdadeira vocação. O apresentador brilha no pequeno ecrã desde 1984, data em que se estreou como anfitrião de um programa de culinária para crianças na RTP1.

Cristina Ferreira foi professora

Cristina Ferreira, de 47 anos, é hoje uma das maiores estrelas da televisão nacional, mas a sua primeira profissão em nada estava relacionada com o pequeno ecrã.

A estrela das manhãs da TVI licenciou-se em história e foi professora no ensino secundário. Dois anos depois de ter dado início à atividade profissional, Cristina Ferreira deixou de ser professora de história para dedicar-se à carreira televisiva.

Em busca do sonho... Cláudio Ramos foi vendedor

Cláudio Ramos assume que sempre teve o sonho de chegar à televisão, mas até lá chegar foi vendedor de publicidade. O apresentador, de 52 anos, passou por publicações regionais como 'Arraiano', 'Despertador' e 'Notícias de Elvas', desta forma mantinha-se próximo do meio pelo qual ambicionava.

Ainda enquanto vendedor de publicidade conseguiu o seu próprio suplemento dentro do famoso 'Linhas de Elvas'.

Sara Norte trabalhou num escritório, em restaurantes e até já foi marinheira

Sara Norte, de 40 anos, já passou pelas mais variadas profissões. Com um trabalho intermitente enquanto atriz, Sara já precisou de encontrar outros trabalhos para conseguir fazer face às despesas do dia-a-dia.

A atriz já trabalhou em restaurantes, num escritório e até já foi marinheira no Tejo.

"Em 2018 era marinheira no Tejo. Boas recordações. Já tive empregos que nunca pensei que iria ter mas em todos encontrei alguma coisa que me fazia feliz. Lembro-me que antes de ter o primeiro trabalho fora da minha área estava com muito receio do que é que os outros pensariam, e também medo que me esquecessem enquanto atriz. Mas, hoje em dia, ainda bem que decidi que cada vez que não tivesse trabalho na minha área, iria atrás de outra ocupação. E tem sido sempre assim", disse numa publicação recente partilhada na sua página oficial de Instagram.

Débora Monteiro fez babysitting e limpezas na casa de amigos

Antes de conseguir reconhecimento como atriz, Débora Monteiro tirou um curso de instrutora de fitness e foi modelo. Numa entrevista profunda ao programa 'Alta Definição', Débora assumiu ter vivido um período de dificuldades económicas durante a sua carreira. Nessa altura, fez babysitting e limpezas na casa de um amigo.

"Fui rececionista, fiz limpezas em quartos de hotel e caixa de supermercado"

A atriz Joana Figueira, de 54 anos, contou recentemente já ter tido trabalhos nas mais diversas áreas como forma de responder à instabilidade e precariedade da vida artística.

"Fui rececionista, telefonista, administrativa e pregoeira. Conduzi carros da Uber, fiz limpezas em quartos de hotel e em plena pandemia estava na caixa de um supermercado. Fui empregada de mesa e produtora. Sou menos atriz por isso? Não! Só me acrescentou", admitiu recentemente a atriz portuguesa, através das redes sociais.

"Se gostei verdadeiramente? Não! Doía-me a cada levantar da cama, a ideia de ir fazê-lo por necessidade extrema. Vergonha? Jamais! Vergonha é o estado a que chegou a vida dos trabalhadores da cultura. Os que dão a cara e lutam são sempre os mesmos e poucos. Não sei se algum dia assistirei à união desta classe, infelizmente. Mas era bonito! Um abraço forte, Maria", enalteceu ainda num comentário feito em resposta a uma partilha de Maria Leite.

Atriz Maria Leite trabalha num bar e diz: "Não há vergonha"

A atriz Maria Leite resolveu tornar público, no início desta semana, um desabafo através do qual revela que está a trabalhar num bar para conseguir fazer face às despesas, que não consegue colmatar apenas com o que recebe a trabalhar enquanto artista.

"Para colegas e amigos atores: não há vergonha nenhuma em segurarmos empregos que nos asseguram rendas e alimentação", defendeu.

Rita Andrade decidiu deixar a televisão e dedicar-se a outra profissão

Rita Andrade fez carreira como apresentadora de televisão. Durante vários anos foi um dos rostos principais do programa 'Fama Show', da SIC, porém decidiu há uns anos mudar de vida.

A antiga comunicadora dedicou-se à nutrição e é agora como nutricionista que se sente realizada a nível profissional.

Carlos Costa é agente imobiliário

Carlos Costa ficou conhecido aquando da sua participação no programa 'Ídolos', da SIC. Deu cartas como ator em musicais e chegou a lançar diversos temas, porém há uns anos a instabilidade da vida artística obrigou-o a procurar soluções.

Atualmente, Carlos Costa divide a vida artística com a profissão de agente imobiliário.

Paula Marcelo mudou de vida e (agora) trabalha num hospital

Paula Marcelo, de 58 anos, mudou de vida há dois anos ao abraçar uma nova profissão. A falta de oportunidades como atriz levou-a a tronar-se assistente num hospital, em Leiria, como confirmou a viúva de Camilo de Oliveira em declarações à TV Guia em fevereiro de 2023.

Noémia Costa emigrou devido à falta de trabalho

Noémia Costa, atualmente com 61 anos, foi emigrante no Reino Unido entre 2017 e 2019. A falta de oportunidades enquanto atriz em Portugal levaram-na a procurar alternativas no estrangeiro.

Em Inglaterra, Noémia Costa trabalhou na área dos cuidados de saúde.

