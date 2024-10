A atriz e apresentadora publicou uma fotografia no seu Instagram e partilhou com os seguidores a solução para lidar com os dias mais difíceis.

"Começar o dia com pilates, é começar o dia bem", começou por escrever Débora Monteiro na legenda de uma publicação que partilhou esta quarta-feira, 23 de outubro. "Agora sessão de terapia, para aliviar estes dias que tenho sentido mais ansiedade", acrescentou a atriz no texto que acompanha a fotografia na qual se apresenta com roupa de treino. Por fim, Monteiro ainda aconselhou os seguidores a "respirarem fundo" nos dias mais difíceis ou em momentos de ansiedade. Veja a publicação da atriz. Note-se que Débora Monteiro protagoniza Diva, uma influencer, no novo filme português 'Vive e Deixa Andar' que estreia no dia 31 de outubro.