Débora Monteiro e Miguel Mouzinho celebraram 14 anos de namoro.

O casal tem duas filhas gémeas, Júlia e Alba, que nasceram em julho de 2020. No ano seguinte, o designer pediu a atriz em casamento em direto, mas ainda não houve troca de alianças.

Esta terça-feira, 8 de outubro, Débora Monteiro partilhou um carrossel de fotografias no Instagram.

No conjunto de quatro fotografias, encontra-se uma fotografia do casal a preto e branco, uma com as filhas e ainda um 'print screen' do que parece ser uma conversa entre Débora e Miguel, na qual se felicitam mutuamente.

"Fizemos 14 anos de namoro. Para variar deixámos passar o dia, porque não somos os melhores com datas", começou por escrever a atriz na legenda da publicação.

"Mas somos bons a manter a nossa relação bonita e saudável, cheia de amor e muito respeito. Como todas as relações bonitas estaria a mentir se dissesse que é sempre um mar de rosas. Memórias coloridas e outras a preto e branco, mas sempre juntos. Amo-te Mi e amo muito a nossa família", concluiu.

