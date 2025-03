Débora Monteiro começou da melhor forma este Dia do Pai, 19 de março.

Na sua página de Instagram, a atriz e apresentadora partilhou fotos do companheiro, Miguel Mouzinho, com as duas filhas do casal: Alba e Júlia.

"O melhor dos melhores, o pai mais maravilhoso de sempre, que cuida, dá colo, ama incondicionalmente, faz as brincadeiras preferidas das meninas, os penteados mais giros, o nosso porto seguro, o papá Miguel".

"Sorte a minha ter encontrado um pai tão especial, tão perfeito para as nossas filhas. És bonito por fora mas ainda mais bonito por dentro. Amamos-te muito".

Débora Monteiro e Miguel Mouzinho estão juntos há 13 anos e têm duas filhas em comum.

