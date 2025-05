"Primeiro dia de praia." Foi com estas palavras que Débora Monteiro começou por legendar as recentes fotografias que publicou na sua página de Instagram, mostrando que aproveitou os dias quentes para mergulhos e banhos de sol com a família.

"Com direito a mergulhos, bola de berlim, bolachinhas de gengibre feitas de areia, muitas conchas, muitas birras, e aquela sesta no carro de duas meninas que ficaram cansadinhas da praia", partilhou ainda na mesma publicação, que ficou completa com fotografias em que podemos ver a atriz e apresentadora na companhia do seu amor, Miguel Mouzinho, e as filhas gémeas, Alba e Júlia.

Veja a partilha:

