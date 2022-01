Beca a Beca, o novo quiosque de Lisboa abriu sob o arvoredo do Parque Eduardo VII

O Beca Beca apresenta, para além da oferta tradicional de cafetaria, sumos naturais e bebidas sem álcool, uma grande variedade de cocktails e mocktails (cocktails sem álcool). O quiosque disponibiliza petiscos como Nachos e Guacamole (5 euros) ou Burrata (8 euros), acompanhada por mortadela peperoncino.

Idealizadas para uma refeição mais composta e saudável, Beca Beca propõe saladas, das quais são exemplos a Salada de frango (9 euros) com presunto, parmesão, cebola frita e croutons e a Farfalle, burrata e pesto (9 euros), acompanhada por tomate cereja, caju e salada ibérica.

créditos: Beca Beca

Já para quem procura uma opção rápida e prática, destacam-se as diversas tostas, de que é exemplo a Tosta de frango (6,5 euros), com manteiga de ervas em pão escandinavo, mas também o Cachorro (6 euros), que inclui pão brioche, salsicha, cebolada, batata palha, salada ibérica, molho barbecue e parmesão.

Para adoçar o palato a qualquer hora do dia a sugestão recai na Mousse de chocolate (2,5 euros) e os Picolés (2,5 euros).

A esplanada do Beca Beca localizada entre a Estufa Fria e o Clube VII, no Parque Eduardo VII, tem capacidade para 65 pessoas sentadas e encontra-se aberta, no horário de inverno, entre as 10h30 e as 20h00.