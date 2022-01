A Fogaça, um dos elementos da doçaria mais representativos do concelho de Palmela, vai ser utilizada de forma inovadora na confeção de entradas, pratos principais e sobremesas, disponíveis nas ementas dos dez estabelecimentos de restauração aderentes aos fins de semana gastronómicos.

Recorde-se que a Fogaça assume um destaque especial em janeiro, altura em que a população local tinha a tradição de preparar este biscoito, no dia 15, para oferecer a Santo Amaro, como forma de pagamento das suas promessas.

Um bolo que, de base, traz um dos alimentos mais intimamente ligado à cultura de mesa humana, o pão. No caso presente, a massa de pão, à qual se juntam elementos doces.

Promovidos pela Câmara Municipal de Palmela e pela Rota de Vinhos da Península de Setúbal, os Fins de Semana Gastronómicos contarão, ao longo do ano, com sete propostas temáticas: Fogaça de Palmela (janeiro), Queijo de Ovelha (abril), Sopa Caramela (maio), Fruta de Palmela (julho), Vinho de Palmela (setembro), Coelho à Moda de Palmela (outubro) e Moscatel de Setúbal (novembro e dezembro).

Participam nos “Fins de Semana Gastronómicos da Fogaça de Palmela” os seguintes estabelecimentos:

PALMELA

Âncora & Serrano

Brejos do Assa | 265 501 236

Prato principal: bacalhau com Fogaça e castanhas

Sobremesa: Cheesecake com base de Fogaça

Casa Mãe da Rota de Vinhos da Península de Setúbal

Vila de Palmela | 212 334 398

Sobremesa: gelado de Fogaça de Palmela

Culto Café

Vila de Palmela | 926 578 578

Entrada: Bruschetta de Queijo de Azeitão, rúcula e Fogaça

Prato principal: bacalhau em cama de batata com crosta de Fogaça

Sobremesa: Crumble de Fogaça

Dona Isilda

Brás | 212 333 255

Sobremesa: Cheesecake em base de Fogaça de Palmela

O Correio Môr

Vila de Palmela | 210 822 755

Prato principal: bacalhau com Fogaça

(Encerra ao domingo)

Taverna da Ladeira

Vila de Palmela | 212 332 612

Sobremesa: Serradura de Fogaça

QUINTA DO ANJO

Casa da Pimenta

Vila Amélia - Cabanas | 212 100 391

Sobremesa: bolo de Fogaça de Palmela

PINHAL NOVO

O Telheiro

Pinhal Novo | 212 362 244

Sobremesa: tarte merengada com Fogaça de Palmela

MARATECA

Mar Até Cá - Restaurante e Casa de Chá

Cajados | 962 465 120

Sobremesa: Cheesecake de frutos vermelhos com base de Fogaça de Palmela

POCEIRÃO

A Moagem

Poceirão | 265 990 317

Prato principal: bife de peru panado com Fogaça

Sobremesa: Serradura de Fogaça

(Só serve almoços e encerra ao domingo)