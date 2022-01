As novas sobremesas de José Avillez no Mini Bar incluem champanhe e pipocas

No Mini Bar do chef José Avillez, as grandes estrelas são os menus de degustação, mas também a carta de bebíveis que inclui cocktails especiais, vinhos, cervejas artesanais. A juntar ao elenco repleto de snacks e entradas para comer à mão; peixes e carnes para picar; bife e hambúrguer, há que referir as sobremesas.

A abrir 2022, o espaço localizado na Rua Nova da Trindade, na capital, apresenta novas sobremesas como o Cheesecake e Bellini que se assemelha a um mini queijo, acompanhado de um copo de vinho, mas é muito mais do que isso. Trata-se de uma delicada mousse de queijo creme com baunilha, com um coulis de pêssego e champanhe ao centro e um crumble de amêndoa na base. A acompanhar, um Sorbet de Bellini, com pêssego marcado, espuma de pêssego e champanhe.

créditos: Mini Bar

A carta apresenta outras propostas com mão de José Avillez, como é o caso do Gofre com caramelo salgado, um tradicional gofre com aroma de manteiga noisette, gelado e molho de caramelo, pipocas e peta zetas; do Cone de chocolate em três texturas com flor de sal e pimenta rosa, ou do Maracujá com sorvete de coco.

Mini Bar - Bairro do Avillez Rua Nova da Trindade, nº 18, Lisboa Contactos: tel. 211 305 393

No Mini Bar, as quintas-feiras juntam aos prazeres da mesa a música ao vivo das 22h00 às 00h00. Já os sábados e domingos contam com a animação proporcionada por um DJ (22h30 às 02h00).