“Apesar de ter sido um ano de constrangimentos, nomeadamente de horários, e do balde de água fria que foi a nova variante da COVID- 19 no final último trimestre, 2021 foi um ano diferente e isso espelhou-se na participação do júri”, sublinha a equipa do blogue Mesa Marcada que, para os prémios agora anunciados, contou com os votos de jornalistas, blogueres, gastrónomos, chefes de cozinha e outras profissões do meio gastronómico e da restauração.

O vencedor da noite foi de novo João Rodrigues que voltou a ser, pelo 6º ano consecutivo, o número um nas categorias de “Chefes” e de “Restaurantes Preferidos”, com o Feitoria – no primeiro caso, quase com o dobro dos pontos do segundo, António Galapito; no caso do Feitoria, por uma margem mais estreita em relação ao Prado, que ficou na segunda posição.

Também no que diz respeito ao “Prémio Especial César Castro Mesa Diária”, que premeia o melhor restaurante do dia-a-dia, o vencedor foi de novo restaurante lisboeta O Velho Eurico, liderado por Zé Paulo Rocha, que superou a pontuação do Prado Mercearia e do Tati, que se lhe seguiram na classificação.

Já quanto ao novo “Prémio Especial Bom Sucesso Loja Gastronómica de 2021”, o título foi arrebatado pela Comida Independente (Lisboa) que “superou a concorrência dos lobbies do pão (Isco – Pão e Vinho, The Millstone Sourdough e Gleba) e do queijo (A Queijaria)”, de acordo com o Mesa Marcada.

Nos prémios que resultam da votação de um júri específico e restrito, o “Prémio Especial Chefe de Pastelaria 2021”, foi para Carlos Fernandes, do Hotel Azor (Ponta Delgada). Participaram na escolha 28 votantes, maioritariamente profissionais de pastelaria, mas também clientes, jornalistas e um ou outro chefe de cozinha, todos com uma característica em comum: o gosto particular por este lado doce da vida.

Por sua vez o “Prémio Especial S. Pellegrino/Acqua Panna Escanção do Ano”, foi para Nádia Desidério, do Belcanto, que reuniu o maior número de pareceres do painel de 37 votantes, composto maioritariamente por escanções, mas que incluiu também jornalistas, clientes, produtores e outros profissionais ligados aos vinhos e à restauração.

Já o “Prémio Especial Quinta dos Carvalhais Serviço de Sala do Ano” foi para o Arkhe, em Lisboa, e para a equipa comandada por Alejandro Chávarro, após deliberação dos 20 votantes, do qual fizeram parte, sobretudo, profissionais de sala de restaurantes, mas também proprietários, diretores, bem como gastrónomos que os frequentam.

Além da Loja Gastronómica do Ano, este ano os Prémios Mesa Marcada contaram com duas novas distinções com eleições entregues a um júri restrito: o “Prémio Especial Restaurante Clássico do Ano”, onde só poderiam ser votados estabelecimentos, no mínimo, com 25 anos e do qual saiu vencedor a Adega de São Nicolau, no Porto; o “Prémio Especial Empresário de Restauração do Ano”, que foi para Vasco Coelho Santos, líder do Grupo Euskalduna, também do Porto.

Das votações para a lista dos “10 Restaurantes e 10 Chefes Preferidos do Mesa Marcada 2021”, foram revelados ainda outros prémios: o reposicionamento do conceito do restaurante Ó Balcão, em Santarém, , valeu ao chef proprietário Rodrigo Castelo a subida de 30 lugares na lista - de 42º para 12º), o que o levou a conquistar o “Prémio Especial Estrella Damm Destaque do Ano”.

De igual modo, foi atribuído ao chef Lucas Azevedo, da Barra de Sushi - Praia no Parque (Lisboa) o “Prémio Especial Makro Chefe Revelação do Ano” por ter sido um dos chefs de cozinha presente em lugares cimeiros que mais posições subiu na tabela. Passou de 24º para 12º lugar.

Já no que diz respeito aos restaurantes que abriram em 2021, o projeto focado na sustentabilidade Sem, de Lara Espirito Santo e George Mcload, em Lisboa, foi o melhor classificado, 17º, e por isso, viu ser-lhe atribuído o “Prémio Especial Graham’s Restaurante Novo do Ano”.

A referir ainda no Top 10 o desempenho na lista do Arkhe, que subiu três posições, de 9º para 6º, e do regresso a posições mais cimeiras do Alma: 9º lugar (subiu também três lugares) e do Belcanto, que subiu de 6º para 4º lugar. De igual modo, nos chefs, destacaram-se ainda nos “10 Preferidos” João Ricardo Alves, do Arkhe, que subiu de 16º para 10º lugar.

“Em 2009, o blogue Mesa Marcada decidiu promover uma votação que elegesse os melhores restaurantes e chefes de cozinha do ano, ou ‘Os Preferidos’. De forma a criar uma distinção que fosse justa, os seus autores decidiram atribuir a decisão a um júri alargado que incluísse diversos intervenientes na área, ou seja: chefes de cozinha, responsáveis por restaurantes, jornalistas, críticos, blogueres e também o lado de lá, o do cliente, o do entusiasta do bom garfo, o gastrónomo. Desde então, o número de votantes cresceu consideravelmente, atingindo este ano 237 jurados. Atualmente, além dos prémios mais antigos, como é o caso d’ ‘Os 10 Restaurantes’ e ‘10 Chefes Preferidos do Mesa Marcada’, há distinções especiais às quais, anualmente, se tem vindo a adicionar novidades”, informa a equipa do Mesa Marcada.