Jamie Oliver está de regresso ao pequeno ecrã para juntar amigos e família à volta da mesa

Depois de “Jamie: Keep Cooking and Carry On”, programa com receitas simples e criativas, utilizando ingredientes de casa com o objetivo de inspirar uma boa alimentação durante a pandemia, o chef britânico é agora protagonista de um programa de olhos postos no desconfinamento e na convivialidade.

“Jamie Oliver: Together”, a transmitir no canal temático de cozinha 24Kitchen a partir de 31 de janeiro (16h00), foi produzido especialmente a pensar no regresso das reuniões de família e amigos à volta da mesa. Com esse regresso, há que partilhar uma boa refeição.

créditos: 24Kitchen

Em seis episódios, Jamie revelará como confecionar os melhores pratos para partilhar com pessoas especiais e retomar o contacto, ainda que com a precaução e cuidados necessários.

Nascido a 27 de maio de 1975, Jamie Oliver, pai de cinco crianças, espraia e multiplica a sua atividade muito para lá do ambiente das cozinhas. Esta que é uma das personalidades mais influentes do Reino Unido, tornou-se um fenómeno global em matéria de alimentação saudável e campanhas de sensibilização para uma dieta mais equilibrada.

créditos: 24Kitchen

Longe vai o tempo em que Jamie cozinhava no pub dos seus pais numa pequena vila do Essex. Aos 16 anos, entra na escola de cozinha de Westminster Kingsway College e, em poucos anos, revela o seu talento para a gastronomia e comunicação. Em 1996 salta para os ecrãs de televisão, para as páginas da imprensa e, pouco depois, inicia caminho na edição de obras próprias.

O novo programa de Jamie Oliver passará a ser transmitido às segundas e sextas-feiras, às 16h00.