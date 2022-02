Para celebrar Dia dos Namorados, pizzaria em Cascais oferece garrafa de vinho à refeição

Na vila de Cascais, a pizzaria Rēbu preparou-se a rigor para receber os casais românticos. Desta forma, sublinha a equipa da pizzaria que “no âmbito da promoção disponível no fim de semana anterior ao Dia dos Namorados - entre o dia 11 e 13 de fevereiro - os casais que reservarem mesa e indicarem a promoção de São Valentim, com entrada e prato principal ou prato principal e sobremesa para cada um, ganham, de oferta, uma garrafa de vinho da casa, para acompanhar a refeição”. Esta é uma oferta válida somente para pedidos presenciais, mas de qualquer item da ementa.

No que toca ao menu, nas entradas encontramos a Burrata do chef (9 euros), a acompanhar torradas e pesto, ou o Carpaccio de Carne (9 euros), laminadas de carne com rúcula e parmesão com molho de mostarda e alcaparras.

créditos: Maria Mattos

Nos pratos principais, refira-se o Salmão Asiático (12,9 euros), Salmão fresco flamejado regado com teriyaki; Camarão em manteiga (12,9 euros), Camarão cozido com um fino molho de manteiga temperada. Os pratos acompanham com Arroz negro, Legumes e Cogumelos no forno e uma Bowl de salada verde, com opção de molho de mel e mostarda ou oriental. Para terminar a refeição e aconchegar o estômago o espaço sugere um Cheesecake (5 euros) que pode, ou não, ser dividido pelo casal.

Rēbu Pizzaria Rua do Poço Novo, nº 19, Cascais Contactos: tel. 215 885 985/ 915 512 477

Para quem não dispensa os clássicos da casa, as pizzas recomendadas para partilhar são várias, como a de Pepperoni (13,9 euros), com molho de tomate, mozzarella supremo DOP, pepperoni e orégãos; assim como a de 3 Queijos (11,9 euros), com molho de tomate, mozzarella supremo DOP, gorgonzola, parmesão e orégano e a Pizza Banana e Nutella (11,9 euros), com mozzarella supremo DOP, banana e Nutella.