No Museu Erótico de Lisboa (MEL), já se prepara o ambiente para a celebração do dia mais romântico do ano, num espaço de magia que mistura o doce, o amargo, o picante e o nostálgico, como todos as grandes histórias de amor.

Para a noite de São Valentim, a 14 de fevereiro, o MEL tem à espera de todos os apaixonados ou aqueles que procuram uma noite para recordar, um menu especial pensado por David Joudar, o chef deste espaço.

Os apaixonados são recebidos por um St. Valentines’s Cocktail, uma surpresa para desvendar a dois. “O menu combina deleite, atrevimento e sensualidade numa viagem por todos os sentidos”, sublinha a equipa do MEL.

créditos: Inês França e Rafael Castro

As propostas gastronómicas prometem aconchegar o coração mas sobretudo o estômago: Corneto de atum; Ostras e gengibre; Satays de erva-príncipe e camarão; Bife tártaro, Pani puri e gema de ovo; Croquetes de rabo de boi com mostarda e mel; Torricado de bacalhau com pil pil de pimentos assados e, para a sobremesa, Trufas de chocolate negro.

Museu Erótico de Lisboa Rua de São Paulo, nº 18, Cais do Sodré, Lisboa Contactos: tel. 966 028 229; e-mail:mel@museueroticodelisboa.pt

A ousadia da noite continua com um espetáculo de burlesco a partir das 22h00.

O valor do menu é de 28 euros e não inclui bebidas.

As reservas podem ser efetuadas pelo e-mail mel@museueroticodelisboa.pt ou através do telefone 966 028 229.