Válido para estadas durante todo o mês de fevereiro e de março, o programa de São Valentim do Hotel Quinta das Lágrimas contempla alojamento de uma noite, a dois, em quarto duplo, com pequeno-almoço, mimo de São Valentim com vinho do Porto no quarto, jantar de degustação para duas pessoas com bebidas incluídas (escolha do escansão), para além do acesso ao Bamboo Garden Spa e a oferta de 10% de desconto em massagens para reservas antecipadas.

Este pacote encontra-se disponível a partir de 249 euros para duas pessoas.

Se a reserva for feita para a datas entre 11 e 14 de fevereiro, o chef Vitor Dias tem preparado para o jantar de degustação um menu especial que inclui: Aperitivo do Chef (Rissol de leitão e tartelete de rabo de boi, Pedra de corvina), Amuse-Bouche (Salmão curado com texturas de morango e coração de vodka), Entrada (Tataki de atum, maçã e ceviche de pinhão), Prato Principal (Rodovalho, cuscos de marisco e mexilhão afrodisíaco ou Presa de porco, amêndoa e pistacho), Sobremesa (Chocolate, frutos vermelhos e espumante) e Petit-Fours (Macarrons e trufas).

créditos: Quinta das Lágrimas

Embora este menu esteja incluído nas reservas do programa de São Valentim, também pode ser reservado sem alojamento incluído por 75 euros por pessoa.

Adicionalmente, se os casais que adquirirem o pacote completo pretenderem fazer um update ao seu programa de romance, poderão ainda optar por incluir nos mimos uma garrafa de espumante com ou sem chocolates, mini tábua de Queijos e Vinho Pedro&Inês ou flores. Poderão ainda acrescentar uma visita guiada aos jardins da Quinta das Lágrimas (25 euros por casal), aproveitando para conhecer a lenda mais romântica da nossa história e o património botânico, ou agendar uma sessão fotográfica de uma hora para eternizar as suas histórias de amor (oferta disponível por 149 euros com entrega de dez fotos em pen drive no momento do check-out).

Os contactos para reservas podem fazer-se através do telefone 239 802 380 ou e-mail reservas@quintadaslagrimas.pt