O amor está no ar nos programas de São Valentim em hotéis da Madeira

Para quem precisar mesmo de descansar, é no Saccharum, na Calheta, que encontra toda a harmonia. Além dos pacotes de estada especiais, a partir de 197 euros por noite, que incluem welcome drink e um jantar romântico a dois, o “My Valentine” oferece aos hóspedes a possibilidade de usufruir de uma massagem conjunta “Love Connection”, de um pequeno-almoço “Romantic Wake Me Up” servido no quarto, ou de uma surpresa romântica com o “Surprise Me”. De salientar que o jantar e massagem estão disponíveis para visitantes.

Para quem desejar celebrar esta data em família, o Calheta Beach, unidade all inclusive da Savoy Signature, propõe um jantar de degustação no restaurante Onda Azul com estada de uma noite, desde 194 euros. No entanto, quem quiser aproveitar este fim de semana especial, estão disponíveis pacotes de duas a três noites a partir de 320 euros.

No Funchal, o Savoy Palace apresenta várias propostas para a mais doce das datas, com programas personalizados. São várias as opções: jantares românticos, estadas complementadas com tardes de relaxamento e outros mimos. Desde 350 euros por noite, o Savoy Palace propõe uma estada de uma a três noites acompanhada de mimos de boas-vindas e jantares especiais no Galáxia Skyfood, Nikkei @Jacarandá Lounge & Club ou no Terreiro. O Laurea Spa convida o casal a usufruir de um dos tratamentos disponíveis: “The Ultimate Aromatherapy Massage”. Poderá ainda partilhar o amor em família e amigos com o Chá da tarde de encantar, no Galáxia Skyfood

Já o NEXT, também no Funchal, abre as portas ao amor pela primeira vez com uma noite especial de São Valentim no dia 12 de fevereiro. O programa a dois inclui jantar temático e festa com a possibilidade de acrescentar uma a duas noites de estada, a partir de 238 euros. Para uma experiência diferente, é possível adicionar ao seu fim-de-semana de romance uma ida ao Refresh Spa para aproveitar alguns dos tratamentos disponíveis: “Ritual Tranquility” e “Facial treatment”.

As reservas podem ser feitas através dos seguintes contactos: Savoy Palace, tel. 291 213 000, e-mail reservations.palace@savoysignature.com; Saccharum, tel. 291 820 800, e-mail reservations.saccharum@savoysignature.com; NEXT, tel. 291 205 700, e-mail reservations.next@savoysignature.com