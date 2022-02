No Dia de São Valentim junta-se ao almoço a dois um passeio no Tejo a bordo de um veleiro

Para o Dia de São Valentim, a 14 de fevereiro, o restaurante Sud Lisboa Terrazza preparou um programa especial com a mão do chef executivo Patrick Lefeuvre.

O primeiro capítulo desta história de amor é servido logo à chegada – o cocktail “Sud Love Affair” para brindar ao momento especial. O desfile gastronómico começa com um amuse bouche de Ceviche de vieira e polenta de coco, seguindo-se a Terrina de foie gras com trufa e espuma de limoncello como entrada.

A proposta para o prato de peixe vai para o Robalo a vapor e emulsão de champanhe. Na carne, o destaque vai para a Vitela de leite e gnocchi alle vongole. Quase a fechar esta experiência sensorial e para uma troca de olhares com doçura, a sobremesa sugere Dome de chocolate branco e morango.

créditos: Sud Lisboa

Estão disponíveis opções vegetarianas e alternativas para outras restrições alimentares, mediante indicação no ato de reserva.

O menu de almoço “Sud Love Affair” (96 euros por pessoa) conta com um passeio a bordo de um veleiro nas águas do Tejo.

O menu de jantar “Love Affair” disponível (80 euros por pessoa) inclui um programa de entretenimento com a atuação de cantores e animadores.

SUD LISBOA Avenida Brasília, Pavilhão Poente, Lisboa Horário: Fecha à(s) 02:00 Contacto: Tel.: 211 592 700

Por seu turno, o Sud Pool Lounge localizado no piso superior do restaurante com uma piscina infinita, disponibiliza um menu “Snack Dinner Love Affair”. (70 euros por pessoa) e composto por Origami de foie gras e Ananás confitado, Faggotini de ricota e emulsão de parmesão, Risoto de cogumelos e pato e Sinfonia de chocolate.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 211 592 700 ou e-mail rsv.terrazza@sudlisboa.com