No Lisbon Marriott Hotel, de 12 a 14 de fevereiro e, mais tarde, a 18 e 19 do mesmo mês, para além do jantar romântico no restaurante Citrus, o programa “O amor está no ar” inclui alojamento num dos quartos Deluxe com varanda privativa e vista para o jardim, upgrade (consoante a disponibilidade) e outras surpresas à chegada. Para repôr as energias e fechar a celebração, o hotel oferece um pequeno-almoço buffet.

“Para os casais que desejarem prolongar a celebração, o hotel quer proporcionar todo o tempo do mundo e para isso poderá usufruir de um check-in cedo e check-out tarde”, informa a equipa do Lisbon Marriott Hotel.

O pacote “O amor está no ar” tem o valor a partir de 189 euros/noite para duas pessoas (oferta válida para os dias 12,13,14,18 e 19 de fevereiro).

Para quem não deseja ficar alojado, o Lisbon Marriott Hotel sugere o jantar romântico à luz de velas no Restaurante Citrus.

A ementa, criada pelo chef António Alexandre, inclui vieiras braseadas com presunto crocante, rebentos e flores, espuma de ervas e curcuma ou vegano/tártaro colorido e apaixonado com ervas aromáticas, legumes bio, abacate e citrinos (entrada); peixe galo, mexilhões, aipo, maçã, espinafres com um afrodisiaco molho iodado ou magret de pato assado e glaceado com especiarias e vinho do porto e risoto de cogumelos, espinafres, cebolinhas e açafrão ou vegetariano/risoto intenso de sentimento e paixão, carnarolli, rebentos e minaturas vegetais beo, cogumelos silvestres, erva principe, aquafaba (pratos principais).

Por fim, para adoçar à sobremesa, a sugestão recai na delícia de framboesa e maracujá, chocolate e baunilha ou doçura vegana e amorosa, coco, gengibre, baunilha, frutos vermelhos e especiarias (sobremesa).

O preço por casal (66 euros), inclui welcome drink, espumante, vinhos da casa, água e café. O menu estará disponível nos dias 12,13,14,18,19 fevereiro.

Quem se puder dar ao luxo de aproveitar o dia, o Tapas & Tiles-Cafe Terrace é a opção ideal, com bebidas especiais e petiscos que fazem a diversão do casal.

As reservas podem fazer-se através dos telefones 217 235 400 e 914 391 060.